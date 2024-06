"Haniebny akt wandalizmu". Aktywiści klimatyczni spryskali Stonehenge farbą

Do zdarzenia doszło w środę około godziny 12:00 czasu lokalnego, dzień przed obchodami przesilenia letniego w Stonehenge. Na nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych widać dwie osoby ubrane w białe koszulki z hasłem "Just Stop Oil", które podchodzą do monolitów i spryskują je pomarańczową farbą. Obaj aktywiści zostali aresztowani przez policję. Przedstawiono im zarzuty zniszczenia historycznego pomnika.

Przez wielu ekspertów Stonehenge jest określany jako najsłynniejszy prehistoryczny zabytek na świecie. Budowano go w kilku etapach, a pierwszy monolit wzniesiono około 5000 lat temu. Kamienny krąg ukończono w późnym okresie neolitu, około 2500 roku p.n.e. Kurhany wzniesiono w pobliżu miasta we wczesnej epoce brązu. Stonehenge wraz z Avebury stanowi pomnik światowego dziedzictwa kulturowego.

Wściekłość po akcji aktywistów

W opublikowanym oświadczeniu Just Stop Oil domaga się od przyszłego rządu Wielkiej Brytanii przyjęcia wspólnie z rządami innych państw planu zaprzestania wydobycia i spalania ropy, gazu i węgla do 2030 r. Zdaniem jednej z członków organizacji, korzystanie z tych węglowodorów prowadzi do "śmierci i cierpienia”.

"Musimy zjednoczyć się, aby bronić ludzkości, w przeciwnym razie zaryzykujemy wszystko. Właśnie dlatego Just Stop Oil żąda, aby nasz następny rząd podpisał prawnie wiążący traktat mający na celu stopniowe wycofywanie paliw kopalnych do 2030 roku" – czytamy w oświadczeniu.

Grupa wskazała, że do spryskania kamieni użyła pomarańczowej farby z mąki kukurydzianej, którą, jak twierdziła, "wkrótce zmyje deszcz”.

Akt wandalizmu został szeroko potępiony w mediach społecznościowych. Głos zabrali także premier Wielkiej Brytanii oraz lider opozycyjnej Partii Pracy. Risi Sunak określił działania aktywistów jako "haniebny akt wandalizmu”, a przywódca laburzystów sir Keir Starmer nazwał Just Stop Oil "żałosną” grupą.

