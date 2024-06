W co gra Meloni? "Wysadziła w powietrze podział stanowisk w UE"

Nieformalny szczyt, który odbył się 17 czerwca w Brukseli nie wyłonił nowych władz Unii Europejskiej. Negocjacje wciąż trwają.

UE rozdziela stanowiska. Nieformalny szczyt bez porozumienia

Podział stanowisk w Unii Europejskiej to kolejny krok po wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 9 czerwca. Głównymi negocjatorami Europejskiej Partii Ludowej są premier Donald Tusk i premier Grecji Kyriakos Mitsotakis. Według ustaleń RMF FM, Tusk miał zaproponować na szczycie UE kandydaturę Ursuli von der Leyen na drugą kadencję szefowej Komisji Europejskiej.

Nowe informacje o nierozstrzygniętych negocjacjach przekazał w środę za pośrednictwem mediów społecznościowych były europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Saryusz-Wolski.

Saryusz-Wolski o Giorgii Meloni: Chce wejść w koalicję z EPL

"Meloni wysadziła w powietrze wstępnie uzgodniony podział najwyższych stanowisk w UE" – napisał na platformie X polityk. Przypomniał, że według pierwotnego scenariusza szefową Komisji Europejskiej miała pozostać Ursulna von der Leyen (Niemcy), szefem Rady Europejskiej António Costa (Portugalia), zaś Kaja Kallas (Estonia) szefową unijnej dyplomacji.

Według Saryusza-Wolskiego, Giorgia Meloni chce zapewnić Włochom stanowisko tzw. wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej, "argumentując że grupa EKR [Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy – przyp. red.] urosła i jest większa niż grupa liberalna Renew".

"Czyni to na konto grupy EKR, nie pytając innych delegacji narodowych o zdanie, chce też przejąć kontrolę nad grupą EKR i zamiast, jak dotąd, być w opozycji do głównego nurtu, wejść w koalicję z EPL" – czytamy we wpisie byłego europosła Prawa i Sprawiedliwości.

