Rheinmetall z rekordowym zamówieniem od Bundeswehry

Przedmiotem kontraktu są samochody ciężarowe. Przedsiębiorstwo ogłosiło, że podpisano umowę ramową przewidującą dostawę do 6500 pojazdów na sumę do 3,5 mld euro.

Rekordowe zlecenie Bundeswehry dla Rheinmetall

Na bazie umowy 610 pojazdów o wartości ponad 300 mln euro zostało zamówionych natychmiast, a 250 ciężarówek zostanie dostarczonych jeszcze w tym roku – przekazał portal dziennika "Handelsblatt". Znaczna część umowy zostanie opłacona ze specjalnego funduszu Bundeswehry o wartości 100 miliardów euro, który władze federalne utworzyły po ataku Rosji na Ukrainę.

W przeszłości Rheinmetall wielokrotnie dostarczał ciężarówki wojskowe dla niemieckiej armii. Firma zabiega zarazem o duże zamówienie od Pentagonu na pojazdy transportowe dla amerykańskiego wojska.

Niemieckie media podają, że jeżeli dojdzie do porozumienia z Pentagonem, to zamówienie może być znacznie większe niż to dla Bundeswehry. W kręgach zbliżonych do koncernu mówi się, że Amerykanie zamówiliby około 40 tys. pojazdów transportowych. Wartość kontraktu szacowana jest na blisko 16 mld euro, przekazał "Handelsblatt".

Pod koniec czerwca Bundeswehra zamówiła w firmie z Duesseldorfu amunicję o wartości około 8,5 mld euro.

Niemcy zwiększą pobór do wojska

Dziennikarze w Niemczech zauważają, że po 13 latach od wycofania się z obowiązkowej służby wojskowej szef niemieckiego Ministerstwa Obrony Narodowej przedstawił pomysł ponownego poboru żołnierzy. Ponadto Boris Pistorius zamierza powołać 200 tys. rezerwistów i rozszerzyć służbę wojskową na kobiety.

Ministerstwo planuje rozesłać ankiety do 18-letnich chłopców i dziewcząt, aby dowiedzieć się, kto z nich jest gotowy do służby. Otrzyma je 400 000 osób, z czego 40 000 zostanie wybranych i wezwanych na spotkania wojskowe.

