Czy przywrócić obowiązkową służbę wojskową? Jasny wynik sondażu w Niemczech

Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU), jedna z największych niemieckich partii politycznych i obecnie liderująca w sondażach, podjęła decyzję o wpisaniu do programu postulatu powszechnego poboru do wojska. Regulacja taka nie obowiązuje od 2011 roku, kiedy została zniesiona, jednak po rosyjskiej inwazji na Ukrainę temat powrócił i w efekcie rozgorzałej dyskusji poszczególne formacje polityczne zaczęły ponownie rozważać powrót do stanu wcześniejszego. W najbliższą środę, 12 czerwca, niemiecki minister obrony Boris Pistorius z SPD ma przedstawić plany reformy modelu służby wojskowej.

Obowiązkowy pobór do wojska. Sondaż w Niemczech

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez YouGov na zlecenie "Welt am Sonntag" wynika, że większość Niemców chce przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej.

Podczas gdy formacje koalicji rządzącej (SPD, Zieloni i FDP) krytykują obowiązkową służbę wojskową, koncepcja ta najwięcej zwolenników wśród wyborców CDU/CSU, SPD i AfD.

60 proc. ankietowanych uznało, że "generalnie" popiera wprowadzenie powszechnej służby wojskowej, z czego 28 proc. wskazało, że aprobuje to "całkowicie". "Raczej" rozwiązanie takie popiera 32 proc. pytanych.

Przeciwnych przymusowemu poborowi do wojska jest 32 proc. ankietowanych, a 8 proc. respondentów nie udzieliło żadnej odpowiedzi.

Preferencje elektoratów

Przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej w Niemczech ma najwięcej zwolenników wśród wyborców CDU/CSU (72 proc.), SPD (66 proc.), Alternatywy dla Niemiec (64 proc.) i FDP (62 proc.). Także wśród Zielonych odsetek jest dość wysoki, biorąc pod uwagę profil światopoglądowy tego ugrupowania. (48 proc. jest za, a 41 proc. przeciw). Najbardziej przeciwni są zwolennicy skrajnej lewicy – Die Linke.

Większość Niemców w wieku 18-29 lat, czyli takich, których objęłaby ewentualna obowiązkowa służba wojskowa, jest jej przeciwna (47 proc.). Poparcie dla rośnie wraz z wiekiem. I tak 49 proc. pytanych w wieku 30-39 lat jest za przywróceniem przymusu. W grupie wiekowej powyżej 70 lat odsetek ten wynosi już 77 proc. uczestników ankiety.

Za powrotem do służby wojskowej opowiadają się częściej mężczyźni (64 proc.) niż kobiety (54 proc.). Częściej są to też mieszkańcy terenów wiejskich niż miejskich, choć tu także różnice są niewielkie – odpowiednio: 61 proc. i 56 procent.

Czytaj też:

Szef MON przedstawił w Sejmie informację w sprawie stanu bezpieczeństwa RPCzytaj też:

Polska strzelająca do rakiet nad Ukrainą? Zychowicz i gen. Drewniak oceniają pomysł