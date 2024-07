Pożar iglicy katedry w Rouen. Są wstępne informacje o przyczynie

Jak wynika ze wstępnych informacji, podczas renowacji iglicy katedry we francuskim Rouen zaczęły się palić plandeki na rusztowaniu.

Robotnicy spowodowali pożar katedry w Rouen?

Według informacji, które dotarły do francuskiego Ministerstwa Kultury, przyczyną pożaru było „niewłaściwe zachowanie robotników” podczas renowacji iglicy katedry, która jest wykonana z metalu. Zaczęły się palić plandeki na rusztowaniu. O godz. 13.30 pożar miał zostać opanowany.

Pożar iglicy katedry w Rouen wybuchł w czwartek i tego samego dnia został opanowany. Na miejscu były 33 wozy strażackie, a także policja. Na szczęście nie ma ofiar w ludziach.

Wiadomo, że pożar objął głównie plastikowe elementy rusztowania wokół remontowanej żeliwnej iglicy gotyckiej świątyni. Pierwotna iglica katedry w Rouen została zniszczona przez pożar w 1822 roku, po czym zastąpiono ją żeliwną.

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele zdjęć i nagrań z miejsca zdarzenia. Jedno z nich opublikował burmistrz Nicolas Mayer-Rossignol. "Katedra Rouen w ogniu. Przyczyna pożaru jest nieznana" – napisał.

Pożar katedry Notre-Dame

Przypomnijmy, że do innego tragicznego pożaru doszło we Francji pięć lat temu. 15 kwietnia 2019 roku w katedrze Notre-Dame, która do tej pory uważana była za spuściznę religii chrześcijańskiej, wybuchł pożar. Świątynia uległa zniszczeniu, choć nie w całości. Ogień strawił część sklepień oraz iglicę kaplicy.

W wyniku pożaru zawalił się dach katedry. Przyczyny pożaru były badane przez prokuraturę śledczą. Według prokuratury nie doszło do celowego podpalenia. W tej sprawie także przyjmuje się, że powodem rozprzestrzeniania ognia było niedopatrzenie w czasie prowadzonych prac remontowych.

