Rosyjsko-białoruskie ćwiczenia 3 km od polskiej granicy

Inaugurację zorganizowano w Brześciu nad Bugiem W ćwiczeniach będą uczestniczyć żołnierze. 76. Gwardyjskiej Dywizji Desantowo-Szturmowej. Dywizja ta brała udział w walkach w Czeczenii, Gruzji i zajęciu Krymu.

Ćwiczenia ruszają we wtorek i potrwają do czwartku. Będą się one odbywały na Poligonie Brzeskim położonym na południe od miasta, na wysokości polskich wsi Kodeń i Kostomłoty. Poligon jest położony niewiele ponad 3 km od granicy z Polską. "Wojskowi obu krajów mają wymienić się doświadczeniem w zakresie przygotowania jednostek desantowo szturmowych do prowadzenia operacji specjalnych" – podał rosyjski resort obrony.

Manewry obejmą m. in. wykrywanie i likwidację z powietrza z użyciem desantu nielegalnych formacji zbrojnych, użycie bezzałogowych statków powietrznych i środków walki elektronicznej.