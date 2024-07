Sensacyjne doniesienia z Białego Domu. Biden ma wycofać się z walki o reelekcję

W ostatnich dniach rosną szanse Donalda Trumpa. Równocześnie krytykowana jest kiepska forma Joe Bidena. Wyniki sondażu przeprowadzonego przez AP-NORC Center for Public Affairs Research wskazują, że nawet w gronie zwolenników Partii Demokratycznej Joe Biden nie cieszy się dużym poparciem. Zaledwie trzech na 10 uczestników badania jest przekonanych, że obecny prezydent USA ma "zdolność umysłową do skutecznego pełnienia funkcji" w kolejnej kadencji. Siedmiu na 10 respondentów uważa, że Biden powinien zrezygnować ze startu w wyborach.

Co istotne sondaż został przeprowadzony przed sobotnim zamachem na Donalda Trumpa. Według badania, 42 proc. ankietowanych przewiduje wygraną Donalda Trumpa w wyborach w USA. 18 proc. pytanych stawia na Joe Bidena.

Biden zrezygnuje z wyborów?

Szanse Bidena na reelekcję zaczęły gwałtownie spadać po fatalnej debacie, gdzie zaprezentował się ze swojej najgorszej strony. Polityk gubił wątek, nie potrafił logicznie argumentować i często mamrotał. – Nie wiem, co on powiedział. On sam pewnie też tego nie wie – stwierdził Trump po jednej z niewyraźnych wypowiedzi Bidena.

W związku z tą sytuacją Demokracie oraz sprzyjający im media naciskają na Bidena, aby zrezygnował z wyścigu. Politycy obawiają się, że Trump odniesienie zdecydowane zwycięstwo.

Axios powołuje się na prywatne rozmowy z czołowymi politykami Partii Demokratycznej. Działacze mieli przekonać Joe Bidena, że powinien zrezygnować z ubiegania się o reelekcję. - Modlę się, żeby postąpił właściwie. Zmierza w tym kierunku – stwierdził jeden z bliskich współpracowników Bidena.

Biden, jak utrzymuje agencja, ma ogłosić decyzję o rezygnacji z wyścigu wyborczego w najbliższy weekend. Do tej pory prezydent wielokrotnie zaprzeczał podobnym doniesieniom. W jednym z wywiadów stwierdził wręcz, że jedynie Bóg Wszechmogący mógłby go nakłonić do zmiany decyzji.

