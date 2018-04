Radykalnie inna Japonia

Już wkrótce Japonia wykona wyrok na 13 członkach sekty Aum Najwyższa Prawda, którzy 20 marca 1995 r. przeprowadzali zamachy w tokijskim metrze. Zginęło w nich 12 osób, a kilka tysięcy zostało poszkodowanych. Nie wiadomo i nie będzie wiadomo do momentu, gdy egzekucje zostaną wykonane, gdzie i dokładnie kiedy zostały one przeprowadzone, a sami skazani dowiedzą się o tym zaledwie kilka godzin przez wyrokiem. Jednak fakt, że więźniów przewieziono do więzień poza Tokio, sprawił, iż japońskie media coraz otwarciej spekulują na temat możliwej zbiorowej egzekucji. Ostatni tego rodzaju zbiorowy wyrok został wykonany w roku 2008. Wyrokowi śmierci sprzeciwiają się liczne organizacje międzynarodowe, ale w samej Japonii kara nie wywołuje większych emocji społecznych. Aż 80 proc. Japończyków wspiera bowiem jej wykonywanie, a w tym przypadku nie ma najmniejszych wątpliwości co do winy i odpowiedzialności skazanych na śmierć.