Meksyk: Zamordowano 35-letniego księdza. To czwarte zabójstwo kapłana w tym roku

Został zamordowany w zakrystii kościoła św. Ojca Pio w Tlajomulco de Zúñiga, w stanie Jalisco, w środkowozachodniej części Meksyku. Sprawcy tej zbrodni oraz jej motywy są na razie nieznane.

To już drugi kapłan zabity w tym tygodniu w Meksyku. Wcześniej do morderstwa księdza doszło w Cuautitlán leżącym w obszarze metropolitalnym stolicy Meksyku. Pięćdziesięcioletni Ks. Rubén Díaz Alcántara był wikariuszem sądowym diecezji Izcalli. Został zabity w kościele na krótko przed Mszą, którą miał celebrować o godz. 19 w parafii Matki Bożej z Góry Karmel. Z zeznań sekretarki wynika, że kapłan kłócił się z jakimś mężczyzną. Kiedy kobieta poszła sprawdzić co się dzieje, na posadzce znalazła martwego od ran kłutych księdza.

Od początku roku w Meksyku zabito już czterech księży. Na świecie liczba zabitych kapłanów sięga obecnie jedenastu.