Na stronie Białego Domu pojawiła się petycja do Trumpa ws. ustawy 447

Petycję można znaleźć w zakładce "We the People". Dotychczas, podpisało się pod nią prawie 2,5 tys. osób. Jeśli do 22 maja pod petycją podpisze się 100 tys. osób, przywódca USA będzie musiał zabrać głos w sprawie. Na odpowiedź Biały Dom ma 60 dni.

Inicjatorzy petycji zaznaczają, że ustawa jest niesprawiedliwa. "Przywrócenie bezpotomnej własności opartej na pochodzeniu etnicznym jest bezprecedensowe w historii prawa i doprowadzi do spustoszenia w wielu dziedzinach. Ta ustawa jest w szczególności skierowana przeciwko Polsce, która w przeszłości udzielała schronienia polskim obywatelom pochodzenia żydowskiego. Niektóre organizacje żądają od Polski co najmniej 65 miliardów dolarów mienia. Jest to niesprawiedliwe" – piszą autorzy petycji.

Podpisz petycję: https://petitions.whitehouse.gov/petition/potus-donald-trump-please-do-not-sign-incoming-447-justice-uncompensated-survivors-today-just-act-2017

Czytaj także:

Płużański o ustawie 447: Tu chodzi o lobby żydowskie. To oni naciskająCzytaj także:

Amerykański Kongres przegłosował ustawę 447. "Brońmy Polski przed mafią wyłudzaczy!"