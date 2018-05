Skandaliczna wypowiedź burmistrza Jersey City. "Karczewski to znany antysemita i biały nacjonalista"

– To jest prawda o sile stojącej za tym pomnikiem [Pomnikiem Katyńskim w Jersey City – przyp. red.]. Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że ten człowiek jest żartem. Faktem jest, że to znany antysemita, biały nacjonalista i osoba zaprzeczająca Holocaustowi, czyli ktoś taki jak on, ma zerową wiarygodność – napisał na Twitterze burmistrz Jersey City Steven Fulop o marszałku Senatu RP Stanisławie Karczewskim.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski określił sytuację wokół sprawy Pomnika Katyńskiego w Jersey City „naprawdę skandaliczną” i „bardzo przykrą”. Dodał też, że skieruje list do burmistrza tego miasta w tej sprawie. Na Twitterze odpowiedział mu burmistrz Jersey City, który napisał, że Karczewski to "znany antysemita, biały nacjonalista i osoba zaprzeczająca Holocaustowi". – Ktoś taki jak on, ma zerową wiarygodność. Jedyną nieprzyjemną sprawą jest senator Stanisław. Kropka. Zawsze chciałem mu to powiedzieć – napisał. Na reakcje na słowa burmistrza nie trzeba było długo czekać. Przypomnijmy, że władze Jersey City chcą usunąć Pomnik Katyński z placu nad rzeką Hudson, naprzeciwko Manhattanu. Krążące od kilku tygodni pogłoski potwierdził burmistrz miasta w środę. Ambasador RP Piotr Wilczek i prezes IPN Jarosław Szarek wyrazili swoje zaniepokojenie.