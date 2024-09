"Do tanga trzeba dwojga". Ciekawy fragment rozmowy Trumpa z Zełenskim przed kamerami

Przed rozmową kandydat Republikanów na prezydenta i jego gość z Ukrainy odbyli krótką kurtuazyjną rozmowę przed kamerami.

"Do tanga trzeba dwojga"

W pewnym momencie Trump powiedział, że ma dobre relacje zarówno z Zełenskim, jak i Putinem i chce współpracować z obiema stronami, żeby wojna została zakończona. Wówczas prezydent Ukrainy wyraził nadzieję, że więcej dobrych relacji będzie jednak między nim a Trumpem. Republikanin odpowiedział na te słowa "do tanga trzeba dwojga".

Trump: Zobaczymy, co jesteśmy w stanie stworzyć

Ogólnie Trump z szacunkiem i uznaniem wyraził się o Zełenskim i narodzie ukraińskim. – Dużym zaszczytem jest możliwość spotkania z panem – powiedział do Zełenskiego Trump. – Bardzo dużo pan przeszedł. Będziemy rozmawiać, zobaczymy, co jesteśmy w stanie stworzyć – zapewnił natomiast kandydat Partii Republikańskiej na prezydenta USA.

– On przeszedł przez piekło. Jego kraj przeszedł przez piekło, jak niewiele krajów dotąd. Nikt nigdy nie widział czegoś takiego, to okropna sytuacja – dodał. Trump powtórzył wielokrotnie wyrażaną obietnicę, że jeśli wygra wybory, chce doprowadzić do zakończenia wojny jeszcze przed objęciem urzędu w styczniu.

W rozmowie z Fox News Zełenski powiedział, że w trakcie rozmowy otrzymał od Trumpa jasne zapewnienie, że jeśli wygra wybory, Amerykanie nadal będą po stronie Ukrainy.

Warto przypomnieć, że wbrew twierdzeniom części mediów, Trump nigdy nie deklarował czegoś przeciwnego, a jedynie w wielu wypowiedziach powtarzał, że jako prezydent USA będzie dążył do zakończenia wojny.

Spotkania z Bidenem i Harris

Zełenski w czwartek spotkał się w Waszyngtonie z prezydentem Joe Bidenem i wiceprezydent Kamalą Harris. Prezydent USA poinformował, że Waszyngton przyznał Ukrainie kolejny pakiet finansowy o wartości 8 miliardów dolarów.

Podczas wspólnej konferencji prasowej Harris powiedziała, że jej wsparcie dla narodu Ukrainy pozostaje niezachwiane, a USA muszą zrealizować swoją długoterminową rolę jako globalnego lidera i stać po stronie naszych sojuszników oraz partnerów. Kamala Harris wspomniała także o Polsce.

Biały Dom poinformował też o zwołaniu w październiku kolejnego spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy określanej potocznie formatem "Ramstein". W wydarzeniu będą uczestniczyć przedstawiciele władz państw, które pomagają Ukrainie w obronie kraju przed rosyjską inwazją.

