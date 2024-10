O wizycie słowackiego europosła donoszą rosyjskie media, które powołują się na wpis polityka w mediach społecznościowych.

Słowacki europoseł Lubos Blaha w Moskwie. Przybył podziękować i przeprosić

"Serdeczne pozdrowienia z Moskwy, przyjaciele. Rosja jest wciąż taka sama piękna, mądra, zaawansowana" – napisał na Telegramie Lubos Blaha. Eurodeputowany wyjaśnił, że przybył do Rosji, aby podziękować jej za wyzwolenie Słowacki od faszyzmu oraz "przeprosić za rusofobię na Zachodzie".

"Słowacja chce pokoju" – podkreślił.

Blaha opublikował również nagranie ze spaceru po Placu Czerwonym. Stwierdził przy tym, iż należy podkreślić nienawiść jaka szerzy się wobec Rosji.

W ramach swojej wizyty w Federacji Rosyjskiej europoseł miał zaplanowane spotkanie ze słowackimi studentami Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Razem mieli złożyć kwiaty pod Grobem Nieznanego Żołnierza i pomnikiem Marszałka Związku Radzieckiego Gieorgija Konstantinowicza Żukowa, gdzie miał wygłosić wykład.

Kim jest Lubos Blaha?

Lubos Blaha to słowacki polityk należący do rządzącego na Słowacji ugrupowania Smert, na czele którego stoi premier Robert Fico. Mandat deputowanego do Parlamentu Europejskiego zdobył w tegorocznych wyborach. Wcześniej przez 12 lat był posłem do Rady Narodowej. Sam określa się mianem "lewicowego intelektualisty". Uchodzi za polityka o poglądach prorosyjskich. Po aneksji Krymu w 2014 roku krytykował wprowadzenie sankcji przeciwko Federacji Rosyjskiej, opowiadając się za prowadzeniem z tym państwem dialogu.

W ostatnim czasie wyrażał zadowolenie z faktu, że Kreml usunął Słowację listy krajów "dopuszczających się wrogich działań przeciwko Rosji, rosyjskim firmom i obywatelom".

