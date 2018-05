Turcja wydala izraelskiego ambasadora

Ambasador Izraela w Turcji Eitan Naeh został wezwany we wtorek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Ankarze, gdzie poproszono go o opuszczenie kraju.

Tureckie władze wezwały w poniedziałek swoich ambasadorów w USA oraz Izraelu celem przedyskutowania spraw sytuacji w Izraelu, gdzie doszło do krwawych starć protestujących Palestyńczyków z izraelską armią. Ostatecznie tureckie MSZ wezwało do siebie ambasadora Naeha i poprosiło go o opuszczenie państwa. Ankara nie jest jednak jedyna. Również Republika Południowej Afryki zdecydowała się o wydaleniu izraelskiego ambasadora. "Rząd Republiki Południowej Afryki w możliwie najostrzejszy sposób potępia ostatni akt agresji, do jakiego dopuściły się izraelskie siły zbrojne wzdłuż granicy ze Strefą Gazy", oświadczył w oficjalnym komunikacie Departament Stosunków Międzynarodowych i Współpracy. Krwawe protesty W poniedziałek po południu w Jerozolimie doszło do oficjalnego otwarcia przeniesionej z Tel Awiwu ambasady. Według Palestyńczyków to oznaka "okupacji", na którą nie mogą się zgodzić. "Uczestnicy zamieszek rzucają koktajlami Mołotowa i ładunkami wybuchowymi w kierunku ogrodzenia bezpieczeństwa i w kierunku żołnierzy, a także palą opony, rzucają kamieniami i płonącymi przedmiotami, by podpalić terytorium Izraela i ranić żołnierzy" – napisano w oficjalnym oświadczeniu armii Izraela. Według danych palestyńskich władz, we wczorajszych protestach zginęło co najmniej 58 osób, a 2,7 tys. osób odniosło obrażenia. Zamieszki związane były z otwarciem w Jerozolimie nowej ambasady Izraela, przeniesionej z Tel Awiwu. Swoją decyzję o uznaniu przez USA Jerozolimy za stolicę państwa żydowskiego Trump ogłosił 6 grudnia 2017 roku.Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło uchwałę domagającą się anulowania tej decyzji. Z kolei skupiająca 57 państw Organizacja Współpracy Islamskiej oświadczyła, że uznanie przez USA Jerozolimy za stolicę Izraela oznacza "jawną agresję".