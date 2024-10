"Jest faszystą". Amerykańscy wojskowi ostro o Trumpie

W USA trwa ostatnie etap kampanii wyborczej przed zaplanowanymi na 5 listopada wyborami prezydenckimi. O fotel prezydenta zawalczą Kamala Harris z Partii Demokratycznej oraz reprezentant republikanów Donald Trump. Media sprzyjające obecnej wiceprezydent przekonują, że Trump to zagrożenie dla amerykańskiej demokracji. Aby potwierdzić tę tezę, przywoływane są wypowiedzi wojskowych.

Stacja CNN opisuje, że w książce "Wojna" Boba Woodwarda widnieje wypowiedź byłego przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, gen. Marka Milley'a. Stwierdził on, że były prezydent "jest najniebezpieczniejszą osobą dla tego kraju… Faszystą do szpiku kości". Milley spotkał się z autorem książki w marcu 2023, pół roku przed przejściem na emeryturę. Na przyjęciu podszedł do niego i powiedział: "Musimy porozmawiać". "Musimy go powstrzymać! Musicie go powstrzymać! – powiedział Milley, mając na myśli media. "On jest najniebezpieczniejszą osobą na świecie. Miałem podejrzenia, kiedy rozmawiałem z tobą o jego pogorszeniu umysłowym i tak dalej" – twierdził. "Teraz zdaję sobie sprawę, że jest totalnym faszystą. Jest najniebezpieczniejszą osobą dla tego kraju" – dodał gen. Miller.

"Czuje pogardę do demokracji"

Z kolei John Kelly (od stycznia do lipca 2017 sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA), powiedział w ubiegłym roku CNN, że Donald Trump jest "człowiekiem, który czuje wyłącznie pogardę do naszych demokratycznych instytucji, naszej Konstytucji i rządów prawa".

Kandydata Partii Republikańskiej krytykuje też gen. Stanley McChrystal, były szef biura operacji specjalnych w armii (to zespół powołany m.in do uwalniania zakładników i zabijania najbardziej poszukiwanych terrorystów). Na początku października zadeklarował, że zagłosuje na Kamalę Harris. Dowodzący operacją zabicia ben Ladena admirał Bill McRaven w 2020 r. napisał artykuł o Trumpie. "Gdy ego prezydenta jest ważniejsze niż bezpieczeństwo narodowe – wtedy nie ma już nic, co mogłoby powstrzymać triumf zła" – wskazał.

Czytaj też:

Winnicki o Trumpie wobec Ukrainy i priorytecie polityki polskiejCzytaj też:

Tylko nie Trump