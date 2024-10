"Jezus jest Panem". Harris: Jesteście na złym wiecu

Kandydat Partii Republikańskiej na wiceprezydenta USA J.D. Vance skrytykował kandydującą z ramienia Demokratów Kamalę Harris za jej zachowanie na jednym z wieców wyborczych. Media społecznościowe obiegło nagranie, na którym słychać jak ktoś z publiki krzyknął "Jezus jest Panem", na co Harris odparła "Jesteście na złym wiecu", wywołując euforię swoich zwolenników i sprowadzając na siebie krytykę środowisk konserwatywnych.

Vance: Nie możemy mieć w USA rządu, który prześladuje chrześcijan za wiarę

20 października na wiecu w Waukesha w stanie Wisconsin senator Vance powiedział, że za rządów administracji Biden-Harris w USA prześladowani są chrześcijanie, a w szczególności katolicy.

Polityk powiedział, że wielu katolików słusznie uważa, że są opuszczeni przez przywództwo Joe Bidena i Kamali Harris i szukają kogoś, kto ochroni ich prawa i sprawi, że ten kraj będzie przystępnym cenowo i przyzwoitym miejscem do założenia rodziny. – Myślę, że dotyczy to wielu katolików. Dotyczy to także niekatolików. Ale nie możemy mieć amerykańskiego rządu, który prześladuje chrześcijan za ich wiarę. Powinniśmy nagradzać ludzi i zachęcać ich do życia zgodnie ze swoją wiarą – stwierdził.

Vance zganił Harris za jej poparcie dla "pozywania przez sąd katolickich zakonnic, aby zmusić je do pokrywania kosztów zabiegów, które naruszają ich sumienie". Chodzi tu o poparcia Harris dla ustawy zmuszającej zapewnienie pracownikom ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywającego koszty zabiegów sprzecznych z wiarą i moralnością katolicką, takich jak aborcja i tzw. operacje zmiany płci.

Vance: Kamala Harris jest kandydatką fanatyzmu antychrześcijańskiego i antykatolickiego

Kampania Trumpa była również krytyczna wobec Harris za sprawdzanie kandydatów na sędziów pod kątem przynależności do Rycerzy Kolumba oraz za wyciek wewnętrznej notatki Richmond FBI, która wzywała do zbadania rzekomego związku między tak zwanymi "radykalnymi tradycjonalistycznymi katolikami" a "skrajnie prawicowym ruchem białych nacjonalistów". Trump skrytykował również Harris za pominięcie kolacji Fundacji Ala Smitha, która zbiera pieniądze na katolickie organizacje charytatywne i w której tradycyjnie uczestniczą obaj główni kandydaci partii.

– Kamala Harris jest kandydatką fanatyzmu antychrześcijańskiego i antykatolickiego – ocenił Vance. – Chwali się tym. Taka jest jej polityka. Donald Trump jest kandydatem broniącym prawa do swobodnego praktykowania swojej wiary, ponieważ są to Stany Zjednoczone Ameryki i wierzymy w wolność religijną w tym kraju – mówił Republikanin.

Problemy z imigracją i narkotykami

W swoim przemówieniu Vance mówił także o wolności religijnej oraz problemie inflacji, nielegalnej imigracji i uzależnienia od narkotyków.

Vance obwinił również Harris i prezydenta Joe Bidena za rosnące koszty życia, wynikające z wysokiego poziomu inflacji. Tłumaczył, że to nadmierne wydatki rządowe powodują inflację, która według niego zaszkodziła rodzinom i "uczyniła artykuły spożywcze niedostępnymi dla amerykańskich obywatei".

Skrytykował również politykę migracyjną, obarczając obecną administrację odpowiedzialnością za zalew imigrantów nielegalnie wjeżdżających do Stanów Zjednoczonych. Jego zdaniem taka polityka graniczna zmniejszyła bezpieczeństwo Amerykanów i spowodowała wzrost liczby narkotyków zawierających fentanyl w USA. Przypomniał o walce swej matki z uzależnieniem od opioidów, mówiąc, że "jest czysta i trzeźwa od 10 lat i jesteśmy z niej dumni". – Dla mnie to łaska Boża. Wiem, że na tej sali [wiele osób] wierzy, że Bóg czasami działa w tajemniczy sposób, ale działa każdego dnia w życiu obywateli tego stanu i tego kraju. Jestem tego żywym dowodem, moi przyjaciele – powiedział, zachęcając do wyboru prezydenta, który "powstrzymałby tę truciznę przed przybyciem do naszego kraju".

Sondaże w Wisconsin. To ważny swing state

Według sondażu RealClearPolling, Trump i Harris praktycznie remisują w Wisconsin, stanie z 10 głosami elektorskimi. We wszystkich siedmiu stanach, w których rywalizacja jest najbardziej zacięta, sondaże pokazują, że Trump prowadzi bardzo nieznacznie, a Harris ma mniej niż dwa punkty procentowe straty w każdym z nich – co mieści się w granicach błędu.

Niektóre z ostatnich sondaży pokazują, że katoliccy wyborcy są niemal równo podzieleni w kwestii wyborów prezydenckich w 2024 roku. Według wrześniowego sondażu Pew Research Center około 52 proc. katolików popiera Trumpa, a 47 proc. Harris. Sondaż przeprowadzony przez National Catholic Reporter wykazał, że katolicy w siedmiu wahających się stanach preferowali Trumpa w stosunku 50 proc. i 45 proc. dla Harris.

