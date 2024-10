Specjalny apel do żołnierzy Korei Północnej. Ukraińcy złożyli im propozycję

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin przekazał w środę, że istnieją dowody na stacjonowanie wojsk północnokoreańskich na terytorium Federacji Rosyjskiej. Szef Pentagonu wstrzymał się od podania szczegółów na temat celu obecności żołnierzy Korei Północnej w Rosji. – Istnieją dowody na to, że w Rosji znajdują się wojska Korei Północnej. Co dokładnie robią? Czas pokaże. To są rzeczy, z którymi musimy się uporać – powiedział Austin, cytowany przez agencję Reutera.

Według nieoficjalnych doniesień medialnych, Korea Północna wysłała do Rosji nawet 12 tys. żołnierzy, w tym elitarne jednostki sił specjalnych. Prawdopodobnie pierwsze oddziały dotarły już do obwodu kurskiego. Na razie nie wiadomo, ile ich jest i jak są wyposażone.

"Poddajcie się! Ukraina was schroni"

Ukraiński projekt państwowy "Chcę żyć" wystosował apel do żołnierzy Korei Północnej przebywających w Rosji. Za pośrednictwem komunikatora internetowego Telegram, wezwano ich do poddania się jako jeńcy wojenni, obiecując schronienie, wyżywienie i opiekę. Informacja ta została opublikowana w języku rosyjskim i koreańskim. Ukraińskie obozy jenieckie deklarują gotowość przyjęcia żołnierzy niezależnie od ich narodowości czy przekonań.

"Zwracamy się do bojowników Koreańskiej Armii Ludowej, którzy zostali wysłani, aby pomóc reżimowi Putina. Nie powinniście umierać bezsensownie na obcej ziemi. Nie powinniście powtarzać losu setek tysięcy rosyjskich żołnierzy, którzy nigdy nie wrócą do domu" – czytamy w komunikacie.

"Poddajcie się w niewolę! Ukraina was schroni, nakarmi i ogrzeje! Tysiące rosyjskich żołnierzy dokonało właściwego wyboru i czeka teraz na koniec wojny w dobrych warunkach: wygodne baraki, trzy ciepłe posiłki dziennie, opieka medyczna" – podano.

"Chcę żyć" to projekt sztabu koordynacyjnego ds. traktowania jeńców wojennych. Został on stworzony przy wsparciu Ministerstwa Obrony Ukrainy i Głównego Zarządu Wywiadowczego dla żołnierzy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi, którzy dobrowolnie poddają się jako jeńcy wojenni.

