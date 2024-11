"Pedofilski krąg". Miliarder oskarżony o wykorzystywanie seksualne dzieci

W sprawie mówi się o działaniu "pedofilskiego kręgu". Prawnicy reprezentujący 81–letniego przedsiębiorcę próbują nie dopuścić do procesu. Powołują się na stan zdrowotny oskarżonego, który cierpi na chorobę Parkinsona i jest przykuty do łóżka.

Wieloletni proceder krzywdzenia nieletnich

Twórca firmy technologicznej Future Electronics miał wielokrotnie wręczać nieletnim dziewczętom pieniądze i prezenty w zamian za seks. Do takich sytuacji dochodziło wielokrotnie w latach 1994–2016. Do przestępstw miało dochodzić w hotelach w Montrealu. To właśnie w tym mieście śledczy zajęli dwa domy miliardera w celu zabezpieczenia środków na rzecz ewentualnej wypłaty zadośćuczynienia. Zachodzi bowiem obawa, że pełnomocnicy Millera ukryją jego majątek.

– Niepokojące jest to, że Miller, miliarder, nie ma konta bankowego na swoje nazwisko – powiedział kanadyjskiej stacji CBC Serge Gaudet, sędzia Sądu Najwyższego w Quebecu. Gaudet wskazał na "uporczywy" schemat działania przedsiębiorcy, który swój majątek ukrywa pod nazwiskami innych osób.

Grupa kobieta oskarża Millera o nakłanianie ich do seksu za pieniądze, gdy były jeszcze uczennicami szkół średnich. Media przedstawiają proceder, jaki wiele lat uprawiał miliarder, jako "zaplanowany system wykorzystywania seksualnego" dziewcząt i nastolatek.

Oskarżony zaprzecza zarzutom, jakie pojawiają się pod jego adresem, ale pozwów przybywa. Jak podaje CBC, niebawem ma pojawić się kolejny, tym razem złożony przez prawników ponad 50 kobiet, które twierdzą, że w latach 1996–2006 Robert Miller dawał im pieniądze i prezenty w zamian za seks.

Miller już trafił do aresztu

Nie są to pierwsze problemy Millera z wymiarem sprawiedliwości. W maju biznesmen został tymczasowo aresztowany pod zarzutem molestowania i wykorzystywania seksualnego 10 ofiar. Niektóre z nich również miały być nieletnie w momencie popełnienia przestępstw.

CBC podaje, że miliarder zrezygnował z kierowania Future Electronics po tym, jak Radio–Canada Enquête podało informację, że Miller w latach 1994–2006 miał oferować nieletnim dziewczętom w wieku od 14 do 17 lat gotówkę i prezenty w zamian za seks.

Majątek Roberta Miller jest szacowany na 2,6 miliarda dolarów.

