Po 88 dniach impasu, Włochy wreszcie mają rząd. Giuseppe Conte premierem

Zaprzysięgnie nowego rządu odbędzie się dzisiaj po południu, a na jego czele stanie profesor prawa Giuseppe Conte. Polityk został desygnowany na premiera wczoraj przez prezydenta Serio Mattarellę. Jednocześnie Giuseppe Conte przekazał prezydentowi listę ministrów w nowym gabinecie.

Conte został już nominowany na kandydata na premiera kilka dni temu, ale wtedy prezydent Mattarella odrzucił jego kandydaturę, ze względu na proponowanego ministra finansów – eurosceptycznego Paolo Savony. Odrzucenie kandydata na ministra i na premiera zdenerwowało dwie partie, które miały stworzyć rząd – czyli Ligię Północną i Ruch Pięciu Gwiazd.

Po odrzuceniu nominacji Conte, prezydent Włoch zaproponował stworzenie rządu technicznego z premierem Carlo Cottarellim, który miałby tymczasowo rządzić krajem. Cottarelli wczoraj złożył jednak rezygnację z misji tworzenia gabinetu.

Niespodziewanie jednak, Ligia Północna i Ruch Pięciu Gwiazd zgodziły się ustąpić i zrezygnować z kandydatury Paolo Savony, co pozwoliło na osiągnięcie porozumienia.

Nowy kandydat na ministra finansów – Giovanni Tria – nie jest zwolennikiem (jak Paolo Savony) wyjścia ze strefy euro, ale zgodnie z założeniami Ligii Północnej i Ruchu Pięciu Gwiazd będzie prowadził m.in. do zmniejszenia podatków, co również może spowodować spory pomiędzy Rzymem a Brukselą. Kolejny punktem zapalnym na linii Włochy-UE może być problem stosunku do imigrantów, gdyż nowy minister spraw wewnętrznych – Matteo Salvinni, zapowiedział nową, ostrzejszą niż poprzednia, politykę imigracyjną.