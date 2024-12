Strajkiem w rząd

PIECZEŃ RZYMSKA | We Włoszech wszystko podszyte jest polityką. W Krajowym Stowarzyszeniu Sędziów działają frakcje polityczne jak w parlamencie, co nieuchronnie prowadzi do tego, że w procesach, które wiążą się z drażliwymi kwestiami, takimi jak migracja czy reformy ustrojowe, wyrok zależy od politycznych poglądów sędziów. Nie inaczej jest ze związkami zawodowymi.

Dwie lewicowe centrale związkowe proklamowały strajk generalny, ale trzecia, prawicowa, nie wzięła w nim udziału. Piątkowy strajk był rzekomo protestem przeciw ustawie budżetowej na przyszły rok, a konkretnie niewystarczającym nakładom na służbę zdrowia, edukację i administrację publiczną, spadek zatrudnienia etc.