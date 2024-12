USA chcą, aby Ukraina posłała na front 18-latków

Antony Blinken udzielił agencji Reutera wywiadu w Brukseli. Amerykański polityk powiedział, że posiadanie żołnierzy na froncie, podobnie jak posiadanie broni i amunicji, jest kluczem do sukcesu w walce. – To są bardzo trudne decyzje. Ale, dla przykładu, rzucenie młodszych żołnierzy do walki, według nas, według wielu z nas, jest niezbędne. Obecnie 18-25-latkowie nie walczą – dodał. Zdaniem sekretarza stanu USA brak wystarczającej liczby żołnierzy staje się dla ukraińskiej armii kwestią równie istotną jak dostarczanie jej wystarczającej ilości broni i amunicji.

– Nawet z pieniędzmi, nawet z amunicją muszą być ludzie na froncie, by mierzyć się z rosyjską agresją – powiedział szef dyplomacji USA.

Przypomnijmy, że od wybuchu pełnoskalowej wojny z Rosją obowiązuje stan wojenny i powszechna mobilizacja. Zgodnie z zasadami mężczyźni w wieku 18-60 lat nie mogą opuszczać terytorium kraju i mogą być powołani do wojska, jednak dotychczas władze nie powoływały do wojska mężczyzn mających mniej niż 26 lat.

Ilu Ukraińców zginęło na wojnie z Rosją? Są nowe szacunki

Od lutego 2022 roku mogło zginąć od 60 tys. do 100 tys. Ukraińców. Ok. 400 tys. żołnierzy mogło zostać rannych, co sprawiło, że musieli odłożyć broń – podał "The Economist". Brytyjska gazeta przedstawiła te wyliczenia w oparciu o zachodni wywiad, resort obrony, informacje z otwartych źródeł i stronę internetową Ualosses. "Raporty te są trudne do niezależnej weryfikacji. A żołnierze, którzy zaginęli i zostali uznani za zmarłych, nie zawsze są odnotowywani w danych" – zastrzega gazeta.

"Liczby te nie obejmują ofiar cywilnych, dla których istnieje bardzo mało danych. Uważa się, że zginęły dziesiątki tysięcy cywilów" – zaznaczono. Według ukraińskiego źródła UAloses, podczas rosyjskiej inwazji zginęło co najmniej 60 tys. 435 ukraińskich żołnierzy.

"Liczby te wskazują, że zginęło ponad 0,5 proc. przedwojennej populacji Ukrainy – mężczyzn w wieku wojskowym (18-49 lat). Dane UAlosses nie są wyczerpujące i wiek wszystkich żołnierzy nie jest znany. Rzeczywisty odsetek mężczyzn, którzy zginęli podczas wojny, jest wyższy" – czytamy.

