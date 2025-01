Organizacja humanitarna Care: Media zaniedbują Afrykę

Na pierwszym miejscu jest Angola. Mimo że kraj ten posiada bogate złoża ropy naftowej i diamentów, 2,2 miliona ludzi w tym zachodnioafrykańskim kraju jest uzależnionych od pomocy humanitarnej, wynika z danych organizacji pomocowej. Drugie miejsce zajęła Republika Środkowoafrykańska, w której wciąż trwa wojna domowa. Trzecie miejsce zajmuje Madagaskar, który zmaga się ze skutkami kryzysu klimatycznego. W tym wyspiarskim państwie ponad 80 proc. populacji żyje w ubóstwie i musi przeżyć za mniej niż 2,15 dolara amerykańskiego dziennie.

Trudna sytuacja w Afryce

Burkina Faso znajduje się w raporcie na czwartym miejscu. Według szacunków ONZ, 6,3 miliona ludzi jest tam zależnych od pomocy humanitarnej. Miejsca od piątego do dziewiątego zajmują Burundi, Mozambik, Kamerun, Malawi i Zambia. Na dziesiątym miejscu, obok Burkina Faso, znalazł się Niger, kolejny kraj w regionie Sahelu. To skrajnie biedne państwo jest jednym z krajów o najwyższym wzroście populacji na świecie. W 2024 roku 4,5 miliona ludzi, czyli około 17 proc. populacji, było zależnych od pomocy humanitarnej. Ponad połowa populacji (52 proc.) żyła poniżej krajowej granicy ubóstwa. 3,4 miliona ludzi nie miało co jeść. “Czy dane te nie zasługują na zwrócenie większej uwagi na ich sytuację?” – pytają autorzy raportu i apelują do ludzi o większe zainteresowanie tą problematyką.

Na potrzeby dziewiątego już dorocznego raportu, przygotowanego we współpracy z serwisem monitorującym media Meltwater, CARE przeanalizowała łącznie 43 kryzysy humanitarne, z których każdy dotknął co najmniej milion osób. Spośród 5,6 mln przeanalizowanych artykułów internetowych w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i arabskim, 2,7 mln artykułów, czyli prawie połowa, dotyczyło wyłącznie konfliktu w Strefie Gazy.

Założona w 1945 r. międzynarodowa organizacja humanitarna CARE (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere – Kooperacja na rzecz Wsparcia i Pomocy Wszędzie, równocześnie „care” znaczy “opieka, troska”) – zajmuje się dostarczaniem pomocy humanitarnej i wspieraniem długoterminowych projektów rozwojowych, przede wszystkim w krajach trzeciego świata. Jest to jedna z najstarszych i największych organizacji humanitarnych, zajmujących się walką ze światowym ubóstwem.

