W dobę energia na pół roku dla całej Ziemi? Wielki projekt Chin

Ekspert w dziedzinie Chin, prof. Bogdan Góralczyk był gościem Piotra Zychowicza na jego kanale "Historia realna". Tematem rozmowy była m.in. rywalizacja chińsko-amerykańska, szczególnie w kontekście sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii.

DeepSeek. Sztuczna inteligencja z Chin

Ze zrozumiałych względów uwaga świata Zachodu skoncentrowała się ostatnio na DeepSeek, ale Góralczyk zwrócił uwagę, że to jedynie element chińskiej rewolucji AI. Innym jest np. rozwój humanoidalne robotów, a także alternatywne źródła energii, w tym docelowo w kosmosie.

Prof. Góralczyk przypomniał, że celem Pekinu jest m.in. budowa społeczeństwa innowacyjnego, co jest realizowane programami "Made in China 2025" i "Made in China 2035". W jego ramach wyszczególniono 10 branż, na których czele znalazły się ekspansja w kosmosie i rozwój sztucznej inteligencji. Wielkie chińskie projekty w tym zakresie rozpoczęły się w 2015 roku.

Humanoidalne roboty

Góralczyk powiedział, że Chiny wyprowadzają stadami humanoidalne roboty sterowane sztuczną inteligencją. Jak przekazał, wstrząsnęło nim to, co zobaczył na noworocznej gali w Chinach. Na gali tej był m.in. 3-minutowy taniec humanoidalnych robotów. Firma je produkująca stworzyła też psy roboty, które potrafią wchodzić na drzewa czy chodzić po górskich zboczach oraz wytrzymywać bardzo wysokie temperatury.

Naukowiec zwrócił uwagę, że już dwa dni po starcie DeepSeek największy chiński Big Tech Alibaba wypuścił jeszcze szybszą i tańszą sztuczną inteligencję.

Farma solarna w kosmosie?

W ramach "Made in China 2035" administracja ds. energetyki Państwa Środka ogłosiła, że w 2024 r. 86 proc. nowo wyprodukowanej energii pochodziło u nich ze źródeł alternatywnych (energia jądrowa, wodna, wiatrowa, solarna). – Nawet statystyki międzynarodowe potwierdzają, że Chiny w ub. roku wyprodukowały więcej paneli solarnych i energii z tych paneli aniżeli cały świat razem wziąwszy. Podają, że mają już więcej niż 50 proc. miksu energetycznego z alternatywnych źródeł energii – powiedział prof. Góralczyk.

– W tym kontekście pojawiła się informacja, która zmroziła mnie jeszcze bardziej niż te tańczące humanoidalne roboty. Podano, że na wysokości 36 tys. ponad Ziemią, czyli w przestrzeni kosmicznej Chińczycy budują już nie tylko stałą stację kosmiczną [...] obok rozpoczęto budowę długości jednego kilometra farmy solarnej w przestrzeni kosmicznej. Oceniono, że przez dobę zbierze się tam tyle energii, że wystarczy na pół roku dla całej planety Ziemia – powiedział prof., dodając, że nie wie, jak taka energia miałaby być przesyłana. – Ale to pokazuje to, jaka to jest inżynieria, i jak wielkie projekty – podkreślił.

Czytaj też:

Komunistyczna Partia Chin ogłosiła 60-punktowy plan rozwoju kraju