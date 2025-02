Trzęsienie ziemi na rajskiej wyspie w Grecji. Zamknięto szkoły, turyści uciekają

Od piątku na Morzu Egejskim między wyspami wulkanicznymi Santorini i Amorgos odnotowywane są wstrząsy sejsmiczne. Niektóre miały magnitudę przekraczającą 4.

Władze Grecji wprowadziły szereg środków zapobiegawczych, m.in. zamknięto szkoły, zalecono opróżnienie basenów z wody i odwołano wydarzenia w zamkniętych pomieszczeniach.

Eksperci twierdzą, że aktywność sejsmiczna na wyspie, której najgęściej zaludnione obszary znajdują się na stromych klifach, będzie się utrzymywać przez kolejne tygodnie.

Lokalne władze poinformowały, że stali mieszkańcy nie są szczególnie zaniepokojeni, gdyż przywykli do trzęsień ziemi, jednak część z nich, którzy przebywali na wyspie, będącej popularnym miejscem wypoczynkowym, w celach zarobkowych, zdecydowała się wyjechać.

Trzęsienie ziemi na Santorini. "Cała wyspa jest w szoku"

– Od trzech dni mamy ciągłe trzęsienia ziemi, co pięć minut, nieprzerwane, nieustające. Cała wyspa jest w szoku – powiedział agencji Reutera 35-letni Tzanis Lignos, któremu udało się zdobyć bilety na wyjazd dla siebie, swojej żony i syna.

W poniedziałek wiele osób rzuciło się na pokład promu, w tym rodziny z niemowlętami i dziećmi. – Cały czas dochodzi do trzęsień ziemi, są one intensywne, odczuwamy je – powiedziała 72-letnia Zoi Lignou. – Byliśmy cierpliwi przez trzy dni, ale dziś było najgorzej, więc uznaliśmy, że wyjeżdżamy, na tyle dni, ile będzie trzeba – dodała.

Linie lotnicze Aegean Airlines poinformowały, że w poniedziałek i wtorek zrealizują dodatkowe loty do i z Santorini, aby ułatwić podróżowanie mieszkańcom i turystom.

Grecja leży na terenie o wielu liniach uskoków tektonicznych, przez co często dochodzi tam do trzęsień ziemi. Santorini, która słynie m.in. z charakterystycznej biało-niebieskiej zabudowy, co roku przyciąga miliony turystów.

Czytaj też:

Wielka powódź w Grecji. Sąd skazał urzędników państwowych