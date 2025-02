Strzelanina w szkole w Szwecji. Nie żyje ok. 10 osób

W strzelaninie w szkole w Orebro w Szwecji zginęło ok. 10 osób, a co najmniej kilka zostało rannych. Wśród zabitych jest domniemany sprawca ataku

Szwecja. Strzelanina w szkole dla dorosłych

Strzelanina miała miejsce we wtorek przed godz. 13 na terenie szkoły w Orebro w Szwecji. W ataku zginęło ok. 10 osób, a co najmniej kilka zostało rannych. Dotychczas policja nie określiła dokładnej liczby ofiar. – Nie możemy na razie podać bardziej szczegółowych danych, ponieważ straty są bardzo duże –przekazał na konferencji prasowej szef policji okręgowej w Orebro Roberto Forest.

Policjant poinformował, że na obecnym etapie nic nie wskazuje, aby w grę wchodził motyw terrorystyczny.

Na razie nie wiadomo, kim był sprawca

Ranni zostali przetransportowani do szpitala – co najmniej cztery osoby w stanie ciężkim. Są podejrzenia, że jedna z tych osób może być sprawcą. To mężczyzna – informował wcześniej policjant. Lokalne media podały, że napastnik mógł popełnić samobójstwo. Policja prowadzi czynności operacyjne mające na celu ustalenie sprawcy. Na razie nie wiadomo zatem jakiej był narodowości.

Szkoła została ewakuowana. To ośrodek edukacji dla dorosłych. Uczęszczają do niego przede wszystkim osoby, które nie ukończyły szkoły podstawowej lub średniej. – Obecnie atak jest badany pod kątem usiłowania zabójstwa, podpalenia i przestępstwa z użyciem broni palnej – przekazała mediom rzeczniczka policji w oświadczeniu. Uczniowie okolicznych placówek mają zakaz wychodzenia z budynków ze względów bezpieczeństwa.

