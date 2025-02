Kellogg nagle odwołał konferencję z Zełenskim

Generał Keith Kellogg, specjalny wysłannik Trumpa ws. Ukrainy i Rosji, przybył w środę rano na Ukrainę. Wizytę zaplanowano na dwa dni. W czwartek Kellogg spotkał się z prezydentem Zełenskim. – Będziemy słuchać. Jesteśmy gotowi zapewnić to, co jest potrzebne – powiedział wojskowy przed przyjazdem do Kijowa. – Rozumiemy potrzebę gwarancji bezpieczeństwa. Częścią mojej misji jest słuchanie. Następnie wrócę do Stanów Zjednoczonych i porozmawiam z prezydentem Donaldem Trumpem, aby upewnić się, że wszystko dobrze rozumiemy – oświadczył generał Kellogg.

Specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Ukrainy i Rosji odbył szereg spotkań m.in. z szefem biura prezydenta Andrijem Jermakiem, a także naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy generałem Ołeksandrem Syrskim.

Kancelaria prezydenta Ukrainy poinformowała, że na wniosek strony amerykańskiej, spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim odbyło się w formacie protokolarnym, czyli zgodnie z etykietą dyplomatyczną. Obecni na miejscu dziennikarze zostali poinformowani, że po zakończeniu rozmów Zełenski-Kellogg nie odbędzie się konferencja prasowa. O jej odwołanie poprosili przedstawiciele administracji Donalda Trumpa.

Ten moment zdecydował. "Trump był oburzony na Zełenskiego"

Napięcia między administracją Trumpa a rządem Ukrainy narastały za kulisami przez ostatni tydzień, zanim w środę w pełni wybuchły na oczach opinii publicznej – podaje NBC News, opisując kulisy relacji Kijów-Waszyngton w oparciu o liczne rozmowy z przedstawicielami amerykańskiej i ukraińskiej administracji.

"Urzędnicy ukraińscy byli zaniepokojeni, gdy prezydent Wołodymyr Zełenski usłyszał, że jego spotkania z najwyższymi rangą urzędnikami administracji Donalda Trumpa mogą zostać odwołane, jeśli szybko nie zgodzi się na żądania USA. Martwili się sprzecznymi komunikatami, publicznymi i prywatnymi, od doradców Trumpa na temat tego, czy możliwość przystąpienia Ukrainy do NATO będzie brana pod uwagę w negocjacjach z Rosją w sprawie zakończenia wojny. I byli zaniepokojeni, gdy sekretarz obrony Pete Hegseth powiedział im na zamkniętym spotkaniu, że Stany Zjednoczone mogą wycofać znaczną liczbę swoich wojsk z Europy" – czytamy.

Czytaj też:

Kita: Trump stara się naciskać na Ukraińców, żeby usiedli do rozmówCzytaj też:

30 tys. żołnierzy z Europy na Ukrainie? Zdecydowana odpowiedź Kremla