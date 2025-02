Komisja naciska ws. migracji. Łatwiejsze odsyłanie migrantów wkrótce

Komisja naciska na przyspieszenie przeglądu "koncepcji bezpiecznego kraju trzeciego", który miałby zostać dokonany w marcu, a nie w czerwcu, zgodnie z dokumentem, do którego dotarł portal Euractiv.

Model ten (SCT) pozwala osobom ubiegającym się o azyl zostać wysłanym do kraju, w którym mogą znaleźć ochronę, zamiast pozostawać w kraju, w którym złożyli ów wniosek. – Koncepcja ta jest wykorzystywana do przypisania obowiązków ochrony państwu innemu niż to, w którym wnioskodawca złożył wniosek o azyl – mówi Helena Hahn, analityczka polityczna w European Policy Centre.

STC jest obecnie zdefiniowana w dyrektywie w sprawie procedur azylowych, niedawno zreformowanej na mocy rozporządzenia z 2024 r., przyjętego jako część paktu migracyjnego, który ma wejść w życie w połowie 2026 r.

Nowe rozporządzenie nakazuje przegląd STC do 12 czerwca 2025 r. Komunikat przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen przed grudniowym posiedzeniem Rady Europejskiej zasugerował przyspieszenie przeglądu koncepcji.

Serwis Euractiv ustalił, że Komisja prowadzi obecnie konsultacje z państwami członkowskimi, aby naciskać na wcześniejszy przegląd – w marcu,zamiast w czerwcu. Komisja rozważa obecnie znaczące zmiany w kryterium połączenia i procesie odwoławczym w przypadku wniosków uznanych za niedopuszczalne na podstawie STC.

Kryterium połączenia

W nowym rozporządzeniu jednym z głównych wymogów stosowania koncepcji STC jest "połączenie" między osobą ubiegającą się o azyl a państwem trzecim w celu powrotu. Proponowane zmiany będące przedmiotem konsultacji dla państw członkowskich obejmują całkowite usunięcie kryterium połączenia, zastąpienie go wymogiem tranzytu lub zachowanie go, ale uczynienie go bardziej elastycznym.

Usunięcie przepisu oznaczałoby, że nie byłoby potrzebne żadne powiązanie między osobą ubiegającą się o azyl a wybranym państwem trzecim.

– Osłabienie lub usunięcie kryterium mogłoby wpłynąć na powroty poprzez rozszerzenie listy krajów uznawanych za bezpieczne – wyjaśniła Hahn.

Analityk dodaje, że może to doprowadzić do przerzucania migrantów do krajów o niewystarczających standardach azylowych na mocy prawa międzynarodowego i UE. Zastąpienie kryterium połączenia kryterium tranzytowym wymagałoby jedynie dowodu, że wnioskodawca przejechał przez kraj.

Inną proponowaną zmianą, która jest przedmiotem dyskusji, jest to, czy odwołania od decyzji o niedopuszczalności opartych na przepisach STC powinny automatycznie wstrzymywać deportację. Obecnie, jeśli ktoś ubiega się o azyl, ale zostanie poinformowany, że jego wniosek nie spełnia wymogów, automatycznie ma prawo pozostać w kraju do czasu odwołania się od decyzji. Oznacza to, że nie można odesłać takiego migranta odesłać, dopóki sędzia nie rozpatrzy jego sprawy. Proponowana zmiana oznaczałaby, że prawo do pozostania nie byłoby już automatyczne. Zamiast tego osoba musiałaby zwrócić się do sądu o pozwolenie na pozostanie lub sąd mógłby podjąć decyzję samodzielnie.

