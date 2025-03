Rosjanie: Ukraińscy żołnierze w obwodzie kurskim poddają się

Informację o złożeniu broni przez żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy podała we wtorek rosyjska agencja prasowa TASS, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa. Strona ukraińska nie skomentowała jeszcze tych doniesień.

Rosjanie twierdzą, że od 8 marca poddało się ponad 20 ukraińskich żołnierzy, którzy będą traktowani jak jeńcy wojenni.

TASS podaje, że w dniach 8-9 marca wojska rosyjskie odbiły siedem wiosek w obwodzie kurskim, a od sierpnia, kiedy Ukraińcy wkroczyli na terytorium Rosji, odzyskano kontrolę nad 32 miejscowościami.

Rosjanie wypierają Ukraińców z obwodu kurskiego

Na przełomie lutego i marca kurski przyczółek sił ukraińskich zaczął szybko się kurczyć.

W dniach od 2 do 9 marca powierzchnia terytorium kontrolowanego przez armię ukraińską w obwodzie kurskim zmniejszyła się z 407 km2 do 288 km2 – wynika z danych ukraińskiego projektu DeepState.

Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) twierdzi, że jednym z czynników, które przyczyniły się do ostatnich sukcesów sił rosyjskich, może być wstrzymanie przekazywania przez USA danych wywiadowczych Ukrainie.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zdecydował wcześniej o zamrożeniu wszelkiej pomocy wojskowej dla Ukrainy, w tym tej, która dotarła już do Polski i była gotowa do wysyłki na wschód. Samoloty, które transportowały broń i sprzęt dla ukraińskiej armii, zostały zawrócone do USA.

Żołnierze Putina wykorzystali nieczynny gazociąg

W sobotę pojawiły się informacje, że wojska rosyjskie wykorzystały nieczynny gazociąg w obwodzie kurskim do ofensywy na pozycje sił ukraińskich. Żołnierze rosyjscy mieli przejść ponad 10 km rurą o średnicy 1,4 m, którą Rosja do 1 stycznia br. przesyłała gaz do Europy przez terytorium Ukrainy.

W piątek media podały, że wojska rosyjskie przełamały ukraińską linię obrony na południe od Sudży, co stwarza ryzyko okrążenia sił ukraińskich. Nieoficjalnie to około 10 tys. żołnierzy.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski oświadczył w poniedziałek, że jego żołnierzom operującym w obwodzie kurskim nie grozi okrążenie.

Czytaj też:

Największy atak na Moskwę od początku wojny. Ukraina użyła dronów