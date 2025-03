Radykalne cięcie podatków dla matek. Orban zapowiada prorodzinną rewolucję

Viktor Orban we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych poinformował o rewolucyjnych zmianach w prawie podatkowym, które jego rząd ma niedługo wprowadzić.

"Węgry tworzą historię dzięki największej obniżce podatków w Europie i całym świecie zachodnim!" – poinformował premier na portalu X.

Orban przekazał, że jego celem jest zbudowanie pierwszej na świecie gospodarki skoncentrowanej na rodzinie. "Matki wychowujące jedno dziecko są zwolnione z podatku dochodowego do ukończenia 30. roku życia. Dwoje lub więcej dzieci? Żadnego podatku dochodowego do końca życia!" – napisał premier.

Węgierski przywódca dodał, że chce zapewnić przyszłość węgierskim rodzinom na kolejne dziesięciolecia. W jego opinii nawet biorąc pod uwagę globalne standardy, to zapowiedź węgierskiego rządu jest prawdziwą "sensacją".



Orban obniża ceny na podstawowe produkty

Władze Węgier od połowy marca ograniczyły marżę na 30 podstawowych produktów do 10 proc.Tańsze mają być m.in. jajka, mięso, mąka i niektóre produkty mleczne. Niższe ceny mają obowiązywać do końca maja.

Viktor Orban przekonuje, że niedopuszczalne jest, iż sprzedawcy zarabiają na jajkach 40 proc., a na maśle i śmietanie nawet 80 proc. – Aby ograniczyć nieuzasadnione i nadmierne podwyżki cen, w ostatnich dniach prowadziliśmy negocjacje z przedstawicielami sieci handlowych. Niestety oferty sprzedawców detalicznych były dalekie od naszych oczekiwań – poinformował węgierski premier.

Centralny Urząd Statystyczny podał, że w lutym inflacja na Węgrzech wyniosła 5,6 proc. Ceny żywności wzrosły jedna rok do roku aż o 20 proc. "To już trzeci kolejny miesiąc, gdy inflacja na Węgrzech okazała się wyższa od prognoz. I to były całkiem spore zaskoczenia na minus. W grudniu o 0,2 pkt proc., w styczniu aż o 0,7 pkt proc., a teraz o 0,3 pkt proc." – pisze analityczny portal finansowy Macronext.

