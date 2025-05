Raport UNICEF: Ryzyko głodu wśród dzieci w Strefie Gazy

Ludność w całej Strefie Gazy jest zagrożona głodem w związku z ponowną eskalacją walk, utrzymującym się zamknięciem przejść granicznych i niebezpiecznym niedoborem żywności. Gwałtowny wzrost głodu i niedożywienia nastąpił po całkowitym zablokowaniu dostaw pomocy 2 marca, co zatrzymało postępy osiągnięte podczas zawieszenia broni.

Według opublikowanego dziś raportu Zintegrowanej Klasyfikacji Faz Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC), 470 tys. osób w Strefie Gazy doświadcza katastrofalnego głodu (Faza 5 IPC), a cała populacja zmaga się z ostrym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Raport przedstawia alarmujące prognozy – 71 tys. dzieci i ponad 17 tys. matek będzie potrzebować pilnego leczenia z powodu ostrego niedożywienia. Na początku 2025 r. agencje szacowały, że leczenia będzie potrzebować 60 tys. najmłodszych.

– Rodziny w Strefie Gazy głodują, podczas gdy potrzebna im żywność czeka na granicy. Nie możemy jej dostarczyć z powodu wznowionego konfliktu i całkowitego zakazu pomocy humanitarnej nałożonego na początku marca – powiedziała Cindy McCain, dyrektor wykonawcza Światowego Programu Żywnościowego ONZ (WFP). – Konieczne jest pilne działanie społeczności międzynarodowej, aby wznowić przepływ pomocy do Strefy Gazy. Jeśli będziemy czekać na potwierdzenie katastrofy głodu, dla wielu osób będzie już za późno – dodała.

Raport IPC dla Strefy Gazy przewiduje, że eskalacja działań zbrojnych, ciągła blokada i niedobór podstawowych zasobów mogą w nadchodzących miesiącach skutkować przekroczeniem krytycznych wartości wskaźników braku bezpieczeństwa żywnościowego. Prowadzić to będzie do głodu, ostrego niedożywienia i wzrostu śmiertelności.

Ogromna większość dzieci w Strefie Gazy cierpi z powodu skrajnego braku dostępu do żywności, co potwierdza 17 agencji ONZ i organizacji pozarządowych w raporcie IPC. W połączeniu z poważnie ograniczonym dostępem do usług zdrowotnych oraz krytycznymi niedoborami czystej wody i trudnymi warunkami sanitarnymi, przewidywany jest gwałtowny wzrost ostrego niedożywienia w gubernatorstwach Gazy, Północnej Gazy i Rafah.

– Ryzyko głodu nie pojawia się nagle. Rozwija się w miejscach, gdzie blokowany jest dostęp do żywności, gdzie systemy opieki zdrowotnej są zdewastowane, a dzieci pozostawione bez minimum niezbędnego do przeżycia. Głód i ostre niedożywienie są codziennością dzieci w całej Strefie Gazy – powiedziała Catherine Russell, dyrektor generalna UNICEF. – Wielokrotnie ostrzegaliśmy przed takim scenariuszem i ponownie wzywamy wszystkie strony do podjęcia działań zapobiegających tej katastrofie – dodała.

Blokada przejścia

Przejścia graniczne do Strefy Gazy są zamknięte od dwóch miesięcy – to najdłuższy w historii okres. Powoduje to gwałtowny wzrost cen żywności, czyniąc niezbędne zasoby nieosiągalnymi dla większości rodzin.

Jednocześnie ponad 116 tys. ton pomocy żywnościowej – wystarczającej do wyżywienia miliona osób przez okres do czterech miesięcy – czeka w gotowości w korytarzach pomocy, podobnie jak setki palet ratujących życie środków odżywczych. Agencje ONZ są gotowe do współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i partnerami w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego, aby dostarczyć artykuły żywnościowe i odżywcze oraz rozprowadzić je, gdy tylko granice zostaną ponownie otwarte dla opartej na zasadach pomocy.

Światowy Program Żywnościowy ONZ i UNICEF pozostają na miejscu w Strefie Gazy, gotowe do dostarczania ratującej życie pomocy humanitarnej zgodnie z zachowaniem zasad. WFP wyczerpał swoje ostatnie zapasy żywnościowe 25 kwietnia na wsparcie punktów wydających rodzinom gorące posiłki. Prawie miesiąc wcześniej zamknięto wszystkie 25 piekarni wspieranych przez WFP z powodu braku mąki pszennej i paliwa. W tym samym tygodniu wyczerpały się zapasy paczek WFP z dwutygodniowymi racjami żywnościowymi dla rodzin. UNICEF kontynuuje dostarczanie wody i kluczowych usług żywieniowych, ale nasze środki do zapobiegania niedożywieniu wyczerpały się, a zapasy żywności terapeutycznej do leczenia ostrego niedożywienia są krytycznie niskie.

UNICEF i WFP wzywają wszystkie strony do priorytetowego traktowania potrzeb ludności cywilnej i natychmiastowego umożliwienia wjazdu pomocy do Strefy Gazy oraz do przestrzegania zobowiązań wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego.

