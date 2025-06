Greta Thunberg zadziera z Izraelem. Kac: Powinniście zawrócić

Szwedzka "aktywistka klimatyczna" Greta Thunberg angażuje się w nagłaśnianie izraelskich zbrodni na cywilach w trwającej tam wojnie przeciwko Hamasowi. Tym razem może jednak wpakować się w poważne kłopoty.

Thunberg płynie do Strefy Gazy

Thunberg uczestniczy bowiem w rejsie zorganizowanym przez grupę Freedom Flotilla Coalition (FFC) do Strefy Gazy. Rzecz w tym, że Izrael utrzymuje tam blokadę morską.

Organizacja przekazała, że transportuje symboliczną ilość pomocy humanitarnej, ale głównym celem jest "bezpośrednia, pozbawiona przemocy akcja, wymierzona w prowadzone przez Izrael nielegalne oblężenie [Strefy Gazy] i rosnącą liczbę zbrodni wojennych" popełnianych podczas trwającej wojny.

Na początku czerwca łódź z aktywistami wypłynęła z Katanii na Sycylii, a w sobotę dotarła do Egiptu.

Izrael: Powinniście zawrócić

W reakcji minister obrony Izraela Israel Kac wystosował ostrzeżenie wobec grupy zmierzającej do Strefy Gazy.

"Poleciłem wojsku, by jacht Madleen nie dotarł do Strefy Gazy. Zwracam się do antysemitki Grety i jej przyjaciół: powinniście zawrócić, bo nie przedostaniecie się do Gazy" – czytamy w oświadczeniu polityka.

Kac napisał, że izraelska armia nie pozwoli na przełamanie blokady morskiej, ponieważ jej priorytetowym zadaniem jest uniemożliwienie przekazywania broni Hamasowi – "morderczej organizacji terrorystycznej, która popełnia zbrodnie wojenne i przetrzymuje izraelskich zakładników".

Żaglowcem Madleen płynie też m.in. znany z serialu "Gra o tron" irlandzki aktor Liam Cunningham i francuska eurodeputowana palestyńskiego pochodzenia Rima Hassan. Uzasadniając swój udział w przedsięwzięciu, Thunberg oświadczyła, że nie godzi się na milczenie świata w obliczu ludobójstwa.

