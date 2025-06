Trump: Podjąłem wspaniałą decyzję, należą mi się podziękowania

Od piątku (6 czerwca) w Los Angeles w stanie Kalifornia trwają protesty, które wybuchły po aresztowaniu kilkudziesięciu imigrantów. Na podstawie decyzji Donalda Trumpa do miasta wysłano żołnierzy Gwardii Narodowej. Spotkało się to z krytyką lokalnych władz, a gubernator Kalifornii Gavin Newsom zapowiedział pozew przeciwko prezydentowi USA.

Zamieszki w Los Angeles. Trump wysyła wojsko przeciwko imigrantom

Trump stwierdził w poniedziałek, że jego decyzja o użyciu wojska była "wspaniała". "Gdybyśmy tego nie zrobili, Los Angeles zostałoby całkowicie unicestwione" – napisał na swojej platformie społecznościowej Truth.

Prezydent USA zarzucił gubernatorowi Kalifornii Gavinowi Newsomowi i burmistrz Los Angeles Karen Bass niekompetencję i uznał, że powinni powiedzieć: "Dziękujemy, panie prezydencie Trump, jesteś taki wspaniały. Bez pana bylibyśmy niczym".

Jak stwierdził Trump, zamiast tego Newsom i Bass "wolą okłamywać mieszkańców Kalifornii i Ameryki, mówiąc, że (gwardziści – red.) nie byli potrzebni i że to są «pokojowe protesty»".

"Jedno spojrzenie na zdjęcia i nagrania z tej przemocy i zniszczenia mówi wszystko, co trzeba o tym wiedzieć. Zawsze będziemy robić to, co jest potrzebne, aby zapewnić BEZPIECZEŃSTWO naszym Obywatelom, abyśmy mogli wspólnie UCZYNIĆ AMERYKĘ PONOWNIE WIELKĄ!" – zapowiedział amerykański prezydent.

Pierwsza taka sytuacja w USA od lat 60.

"Los Angeles Times" odnotowuje, że ostatni raz Biały Dom wysłał Gwardię Narodową do stanu bez prośby gubernatora sześć dekad temu, kiedy prezydent Lyndon B. Johnson zmobilizował wojska w Alabamie, aby bronić demonstrantów walczących o prawa obywatelskie w 1965 r.

Newsom uważa, że rozporządzenie wykonawcze podpisane przez Trumpa dotyczy nie tylko Kalifornii, ale także innych stanów, co "pozwoli mu zrobić to samo" gdziekolwiek zechce.

Prezydent USA zasugerował, że gubernator Kalifornii powinien zostać aresztowany.

