Greta Thunberg deportowana z Izraela

Greta Thunberg wraz z resztą załogi jachtu "Madleen", przechwyconego przez Izrael podczas próby dotarcia do Strefy Gazy, zostali przewiezieni na lotnisko w Tel Awiwie w celu deportacji, poinformowało we wtorek rano izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych.

"Osoby, które odmówią podpisania dokumentów deportacyjnych i opuszczenia Izraela, zostaną postawione przed organem sądowym zgodnie z prawem izraelskim" – uprzedziło wcześniej MSZ Izraela.

Kilka godzin później pojawiła się informacja, że Thunberg opuściła Izrael. Resort spraw zagranicznych przekazał, że poleci do Szwecji z przesiadką we Francji. Opublikował też zdjęcia z samolotu.

Izrael: Przedstawienie skończone

Przypomnijmy, że z Greta Thunberg została zatrzymana przez żołnierzy Izraela na pokładzie jachtu Madleen, którym płynęła do Strefy Gazy. Ten region Morza Śródziemnego jest jednak objęty izraelską blokadą morską.

"Jacht selfie z «celebrytami» bezpiecznie płynie do brzegów Izraela. Pasażerowie wrócą do macierzystych krajów" – przekazały w komunikacie siły zbrojne Izraela.

Tamtejszy resort spraw zagranicznych opublikował również nagranie, na którym widać członków załogi, z komentarzem: "Wszyscy pasażerowie jachtu selfie są cali i zdrowi. Dostali kanapki i wodę. Przedstawienie skończone".

Madleen z Gretą Thunberg zatrzymany

Rejs jachtu Madleen zorganizowała grupa o nazwie Freedom Flotilla Coalition (FFC). Jednak od początku było wiadomo, że misja raczej nie dotrze do celu, ponieważ Izrael utrzymuje tam blokadę morską.

Dlaczego płynęli do Gazy?

Organizacja przekazała, że transportuje symboliczną ilość pomocy humanitarnej, ale głównym celem jest "bezpośrednia, pozbawiona przemocy akcja, wymierzona w prowadzone przez Izrael nielegalne oblężenie [Strefy Gazy] i rosnącą liczbę zbrodni wojennych" popełnianych na cywilach podczas trwającej wojny Izraela z Hamasem.

Na początku czerwca łódź z aktywistami wypłynęła z Katanii na Sycylii, a w sobotę dotarła do Egiptu. W reakcji na te wieści minister obrony Izraela Israel Kac wystosował ostrzeżenie wobec grupy zmierzającej do Strefy Gazy wraz z informacją, że wojsko nie dopuści, by jacht dopłynął do Gazy.

Żaglowcem Madleen wraz z Thunberg płynął też m.in. znany z serialu "Gra o tron" irlandzki aktor Liam Cunningham i francuska eurodeputowana palestyńskiego pochodzenia Rima Hassan. Uzasadniając swój udział w przedsięwzięciu, Thunberg oświadczyła, że nie godzi się na milczenie świata w obliczu ludobójstwa.

Czytaj też:

Ambasador USA w Izraelu: Rzeź w Gazie nie ustanie dopóki będzie tam Hamas