Ambasador USA w Izraelu: Rzeź w Gazie nie ustanie dopóki będzie tam Hamas

– Rzeź w Strefie Gazy nie ustanie, dopóki Hamas nie uzna, że nie ma tam przyszłości – powiedział Huckabee w wywiadzie amerykańskiej platformy medialnej Newsmax.

Ambasador USA w Izraelu powiedział, że wojnę rozpoczął Hamas, atakując cywilów w październiku 2023 roku. – Zamordowali ponad 1200 osób tego samego dnia, 7 października, biorąc ponad 250 zakładników, w tym wielu Amerykanów – powiedział Huckabee. – Amerykanie zostali zamordowani. Ich szczątki są nadal przetrzymywane przez Hamas. Wszystko sprowadza się do jednej rzeczy: absolutnej nieokrzesanej dzikości Hamasu – dodał.

Polityk starał się przekonywać, że zarówno władze Izraela, jak i Amerykanie chcą zakończenia konfliktu. Przypomniał, że proponowali już kilka „rozsądnych” rozwiązań, ale jedna rzecz pozostaje niezmienna – Hamas nie może istnieć blisko Izraela i zostanie mu to uniemożliwione. Jak dodał, prezydent Trump nie zmienił w tym zakresie zdania.

Ambasador USA: Izrael nie pozwoli Hamasowi zostać w Gazie

– Oni nie potrafią rządzić. Zrzućcie winę na to, co jest. To nie Izrael. To wyłącznie wina Hamasu, a oni mogą to naprawić, gdy tylko zdecydują, że są gotowi na wygnanie, na co Izrael jest gotów im pozwolić, ale nie pozwolą im zostać w Gazie – oznajmił Huckabee.

Ambasador powiedział, że chciałby, aby więcej ludzi zrozumiało, że ofiary cywilne w Strefie Gazy są rezultatem gromadzenia ludności cywilnej przez Hamas na obszarach, które Izrael zamierza uderzyć. Izrael informuje, gdzie zaatakuje, ale Hamas spycha Palestyńczyków w rejon walk. – Dlatego tak wielu brało udział w tej rzezi – kontynuował.

Huckabee przekonywał, że nie czuje do nikogo nienawiści, a wśród Palestyńczyków ma przyjaciół. – Chcę, żeby im się udało. Chcę, żeby ich ludzie mieli wspaniałe możliwości. Ale nie tylko spotkałem się już z kilkoma palestyńskimi liderami, głównie liderami biznesu, ale planuję spotkać się z palestyńskimi liderami rządowymi, aby porozmawiać o tym, czy istnieją jakieś sposoby na przyszłość – oznajmił.

Czytaj też:

Jacht z Thunberg zatrzymany. Izrael: Przedstawienie skończoneCzytaj też:

Izrael podjął decyzję. "Zapobiegnie powstaniu państwa palestyńskiego"