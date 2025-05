Izraelskie wojsko regularnie wykorzystuje Palestyńczyków jako żywe tarcze

Izraelskie wojsko wysyła pojmanych Palestyńczyków do budynków i tuneli, by sprawdzali, czy nie ma tam bomb oraz bojowników Hamasu – donosi agencja Associated Press. – Pobili mnie i powiedzieli: "Nie masz innego wyjścia. Zrób to albo cię zabijemy" – opowiedział AP 36-letni Ajman Abu Hamadan, którego izraelscy żołnierze zmuszali, by latem 2024 r. przez dwa i pół tygodnia sprawdzał, z przyczepioną kamerą, domy w północnej części Strefy Gazy.

Wykorzystywanie Palestyńczyków jako żywych tarcz stało się powszechne podczas wojny w Strefie Gazy. Proceder ten odbywa się za milczącym przyzwoleniem dowódców, a czasem za ich zachętą, jak twierdzą wojskowi, z którymi rozmawiali dziennikarze AP. Ich zdaniem ta praktyka przyspieszała wojskową operację w Gazie, pozwalała na oszczędzanie amunicji.

Palestyńscy cywile jako żywe tarcze

"Siły Obronne Izraela zakazują zmuszania cywilów do udziału w operacjach [militarnych – przy. red.]" – przekazała w komunikacie izraelska armia. Jak dodano, wojsko bada doniesienia o kilku przypadkach wykorzystywania Palestyńczyków. O wykorzystywaniu palestyńskich cywilów jako żywych tarcz informował już dziennik "Haarec" oraz Czerwony Krzyż. Wcześniej to Izrael oskarżał Hamas o wykorzystywanie cywilów jako żywych tarcz.

"Ludzka tarcza" ("żywa tarcza") to umyślne użycie cywili lub innych osób niebiorących udziału w konflikcie zbrojnym jako osłony podczas walk, aby odwieść przeciwnika od ataku. Używanie tej techniki przez wojsko jest nielegalne w krajach, które przyjęły pierwszą, drugą, trzecią i czwartą konwencję genewską.

Przypomnijmy, że 7 października 2023 r. Hamas najechał na południe Izraela, zabijając ok. 1200 osób i porywając 251. W odwecie Izrael rozpoczął trwającą do dziś wojnę, której celem jest zniszczenie tej organizacji terrorystycznej. Władzom Izraela zarzuca się przeprowadzanie czystek etnicznych i realizację ludobójczej polityki.

