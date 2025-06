Netanjahu uniknie procesu? Sąd zdecydował

Decyzja zapadła na skutek rozpatrzenia wniosku złożonego przez pełnomocników szefa izraelskiego rządu, którzy twierdzili, że obecna, niezwykle napięta, sytuacja międzynarodowa i regionalna, uniemożliwia kontynuowanie rozpraw w wyznaczonych wcześniej terminach. Jako przykład prawnicy wskazali niedawny konflikt między Izraelem a Iranem.

Sąd uwzględnił wniosek adwokatów

Argumentacja prawników Netanjahu zyskała przychylność ze strony sądu.

"Po przekazaniu wyjaśnień akceptujemy częściowo prośbę i odwołujemy na ten moment dni przesłuchań premiera Netanjahu, które zostały wyznaczone na 30 czerwca i 2 lipca" – czytamy w oficjalnym komunikacie, cytowanym przez Polską Agencję Prasową.

Decyzja w tej sprawie oznacza tymczasowe wstrzymanie przeprowadzenia kluczowych przesłuchań w jednym z najgłośniejszych izraelskich procesów politycznych ostatnich lat.

Co ciekawe, jeszcze w piątek wniosek Benjamina Netanjahu o dwutygodniową przerwę w postępowaniu został odrzucony. Wymiar sprawiedliwości zmienił jednak swoje stanowisko na skutek – jak to określają media – dynamicznego rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie. W tym czasie doszło bowiem do eskalacji konfliktu i z Iranem, ale również zawieszenia broni, które ogłosił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Netanjahu i izraelskie media. Padły poważne zarzuty

Proces premiera Izraela toczy się już od czterech lat i dotyczy trzech różnych spraw karnych. Netanjahu usłyszał zarzuty łapówkarstwa, oszustwa, a także nadużycia zaufania.

Wspomniane sprawy łączą się z faktem, że Netanjahu i jego krewni są powiązani z wpływowymi właścicielami izraelskich mediów.

Zdaniem śledczych, szef izraelskiego rządu wykorzystał swoje znajomości w celu osiągnięcia osobistych i politycznych korzyści.

