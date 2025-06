Netanjahu: Iran chciał dwa razy zabić Trumpa

Premier Izrael nazwał Donalda Trumpa "wrogiem numer jeden" Iranu. Netanjahu w wywiadzie w Fox News stwierdził, że Iran dwukrotnie próbował zabić Trumpa.

W ten sposób polityk próbował usprawiedliwić ostatnie fale ataków rakietowych Izraela – zwraca uwagę "The Independent". Benjamin Netanjahu zapytał dziennikarza, czy "ci ludzie, którzy skandują śmierć Ameryce i dwukrotnie próbowali zabić prezydenta Trumpa powinni mieć broń jądrową i środki, aby atakować nią wasze miasta?".

"Wróg numer 1"

Dopytywany o rzekome dwie próby zamachu na prezydenta USA, Netanjahu powiedział, że było to robione przez pośredników. Przyznał, że wie on tym z danych wywiadowczych. – On jest wrogiem numer jeden – powiedział o Trumpie.

"The Independent" przypomina, że w lipcu 2024 roku Secret Service zwiększyło bezpieczeństwo Donalda Trumpa na kilka tygodni przed próbą zamachu podczas wiecu w Butler w Pensylwanii, po tym, jak dowiedziało się o spisku mającym na celu zabicie ówczesnego kandydata.

We wrześniu prezydent twierdził, że "Iran mu poważnie groził". Z kolei w listopadzie Departament Sprawiedliwości oskarżył Farhada Shakeriego o próbę przeprowadzenia spisku na zlecenie mającego doprowadzić do zabójstwa Trumpa.

– To zdecydowany przywódca. Nigdy nie obrał drogi, którą obrali inni, aby próbować targować się z nimi w sposób, który jest słaby, dając im zasadniczo ścieżkę do wzbogacania uranu, co oznacza ścieżkę do bomby, wypełniając ją miliardami dolarów – zachwalał przywódcę USA premier Izraela.

Netanjahu: Trump był uprzedzony

Premier Izraela powiedział, że ataki rakietowe, w których zginęli wysocy rangą urzędnicy wojskowi i naukowcy zajmujący się energią jądrową, miały na celu ograniczenie irańskiego programu nuklearnego i uniemożliwienie reżimowi uzyskania broni jądrowej. – Myślę, że odesłaliśmy ich całkiem sporo. Myślę, że byli całkowicie zaskoczeni. A zaskoczenie jest wielkim elementem sukcesu – stwierdził.

Dziennikarz Fox News zapytał również Netanjahu, kiedy powiedział Trumpowi, że rozpocznie ataki na Iran. – Oczywiście, poinformowaliśmy naszych amerykańskich przyjaciół i prezydenta Trumpa, naszego wielkiego przyjaciela, z wyprzedzeniem – odparł.

