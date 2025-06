Lisicki: Trump spłaca długi z kampanii. Ziemkiewicz: Netanjahu nie ma skrupułów

Sytuacja na Bliskim Wschodzie zaostrzyła się po tym, jak w piątek Izrael zaatakował w Iranie cele związane z programem nuklearnym Teheranu, a także bazy wojskowe. W odwecie Iran wystrzelił w kierunku Izraela pociski balistyczne oraz drony.

Amerykańskie media podają, że prezydent USA Donald Trump poważnie rozważa włączenie Ameryki do wojny i przeprowadzenie ataku na irańskie obiekty nuklearne, przede wszystkim podziemne zakłady wzbogacania uranu w Fordo. Według Trumpa Izrael nie zamierza zmniejszyć intensywności ataków na Iran i "wszyscy to zobaczą w ciągu najbliższych dwóch dni". Jednocześnie stwierdził, że chce "prawdziwego zakończenia" konfliktu między krajami, a nie tylko rozejmu.

Ziemkiewicz: Stałe eskalowanie i ideologia wojenna

– Są takie rzeczy, zapowiadają się zapowiadają tak długo, że nikt w to nie wierzy i w pewnym momencie, jeśli się zdarzą, wszyscy, którzy się spodziewali, są zaskoczeni. Myśmy przecież wiele razy pisali o Benajminie Netanjahu, całej tej oszalałej idei mesjanistycznej wpływowego środowiska w tym rządzie. Netanjahu stale ucieka do przodu. W sensie prostym, prymitywnym, że potrzebuje wojny. Gdyby nie to, on od pół roku siedziałby w więzieniu. Nie tyle, że nie byłby premierem. Jemu dobierano się do skóry, zarzuty były bardzo mocne (...). To pierwsza ucieczka do przodu. Druga to stałe eskalowanie szaleństwa ideologicznego wojennego i myśmy o tym pisali. Koncepcja Netanjahu to stale zaostrzać wojnę podkreślił Rafał Ziemkiewicz w programie "Polska Do Rzeczy".

Paweł Lisicki wskazał, że wydawałoby się, iż po 7 października 2023 roku Izrael przeprowadził uzasadniony, proporcjonalny atak an Strefę Gazy i Hamas. – Po czym nagle okazuje się, że to wszystko pic na wodę, fotomontaż. To żadna próba obrony, ale całkowite dążenie do pozbycia się ludności palestyńskiej ze Strefy Gazy. Metody Izraela to metody ludobójcze. Nie oszczędza kobiet i dzieci. Później udana dla Izraela operacja w Syrii, wstawiony zostaje nowy reżim i teraz atak na Iran. Takie rozszerzanie konfliktu sprawie, że następuje jakieś zderzenie i wszystko obraca się przeciw temu rozrostowi – komentował.

Zobacz najnowszy odcinek programu "Polska Do Rzeczy" Pawła Lisickiego i Rafała Ziemkiewicza!