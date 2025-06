Trump "poważnie rozważa" dołączenie do wojny? Pilne spotkanie

Prezydent USA zwołał pilne posiedzenie zespołu ds. bezpieczeństwa narodowego w centrum kryzysowym – poinformowała stacja CNN, powołując się na źródło w Białym Domu. Donald Trump wraz ze swoimi współpracownikami ma podjąć decyzję dot. polityki Stanów Zjednoczonych wobec wojny między Izraelem a Iranem.

Amerykański przywódca ma "poważnie rozważać przystąpienie do wojny" i "przeprowadzenie ataku na irańskie obiekty jądrowe, zwłaszcza podziemną fabrykę wzbogacania uranu w Fordow" – twierdzi portal Axios, powołując się na doniesienia trzech urzędników. Fordow to ośrodek nuklearny Iranu, położony 80-90 metrów pod ziemią. Znajduje się na kondygnacjach wewnątrz góry, 30 kilometrów na północny wschód od miasta Kom.

Trump rozważa włączenie się w konflikt

– Trump coraz bardziej skłania się ku użyciu amerykańskich zasobów wojskowych do ataku na irańskie instalacje nuklearne i jest sceptycznie nastawiony do pomysłu dyplomatycznego zakończenia konfliktu – powiedział jeden z urzędników, cytowanych przez Axios.

Wcześniej serwis podał, że premier Izraela Benjamin Netanjahu uważa, iż prezydent USA prawdopodobnie wkroczy do wojny w najbliższych dniach, aby zbombardować podziemną instalację wzbogacania uranu w Iranie.

Trump żąda całkowitej kapitulacji

Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One tłumaczył, że Teheran będzie musiał zrezygnować ze swojego programu wzbogacania uranu, aby powstrzymać ataki ze strony Izraela. – Iran nie może mieć broni jądrowej, to takie proste – stwierdził.

Prezydent USA oświadczył, że "nie jest szczególnie skłonny" do negocjacji z władzami w Teheranie, ale jeśli Iran tego chce, to wie, jak się z nim skontaktować. Jak dodał, sam nie zwrócił się do Iranu z propozycją rozmów pokojowych. Według Trumpa Izrael nie zamierza zmniejszyć intensywności ataków na Iran i "wszyscy to zobaczą w ciągu najbliższych dwóch dni". Jednocześnie stwierdził, że chce "prawdziwego zakończenia" konfliktu między krajami, a nie tylko rozejmu. Nie wykluczył, że mógłby wysłać wiceprezydenta J.D. Vance'a lub specjalnego wysłannika Steve'a Witkoffa, aby negocjowali ze stroną irańską.

