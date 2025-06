Trump żąda całkowitej kapitulacji. "Wszyscy to zobaczą w ciągu najbliższych dwóch dni"

Trump w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One tłumaczył, że Teheran będzie musiał zrezygnować ze swojego programu wzbogacania uranu, aby powstrzymać ataki ze strony Izraela. – Iran nie może mieć broni jądrowej, to takie proste – stwierdził.

Oświadczył, że "nie jest szczególnie skłonny" do negocjacji z władzami w Teheranie, ale jeśli Iran tego chce, to wie, jak się z nim skontaktować. Jak dodał, sam nie zwrócił się do Iranu z propozycją rozmów pokojowych.

Trump: Wszyscy to zobaczą w ciągu najbliższych dwóch dni

Według Trumpa Izrael nie zamierza zmniejszyć intensywności ataków na Iran i "wszyscy to zobaczą w ciągu najbliższych dwóch dni". Jednocześnie stwierdził, że chce "prawdziwego zakończenia" konfliktu między krajami, a nie tylko rozejmu. Nie wykluczył, że mógłby wysłać wiceprezydenta J.D. Vance'a lub specjalnego wysłannika Steve'a Witkoffa, aby negocjowali ze stroną irańską.

Wcześniej prezydent USA wezwał do natychmiastowej ewakuacji Teheranu, a następnie opuścił szczyt G7 w Kanadzie. Trump postanowił wrócić do Waszyngtonu wcześniej i zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Według źródeł portalu Axios Biały Dom prowadzi z Iranem rozmowy na temat możliwości spotkania w tym tygodniu przedstawiciela USA Steve'a Witkoffa z irańskim ministrem spraw zagranicznych Abbasem Araghchim w celu omówienia programu nuklearnego Teheranu i zakończenia wojny Izraela z Iranem.

USA mogą przekazać Izraelowi bomby do zniszczenia ośrodka nuklearnego

Kluczowym narzędziem nacisku Waszyngtonu na Teheran mają być bomby penetrujące, które Ameryka mogłaby dostarczyć Izraelowi w celu zniszczenia podziemnego irańskiego ośrodka wzbogacania uranu w Fordo.

Wysoki rangą urzędnik Białego Domu cytowany przez Axios powiedział, że Trump "myśli w kategoriach umów i dźwigni, a to (możliwość użycia bomby penetrującej – red.) jest dźwignia".

Ośrodek w Fordo, położony niedaleko miasta Kom w środkowej części Iranu, zbudowano głęboko pod ziemią w górach, co ma chronić go przed atakami z powietrza.

