Trump w pośpiechu opuścił szczyt G7. "Ewakuujcie się"

51. szczyt państw grupy G7 zorganizowano w miejscowości Kananaskis w kanadyjskiej prowincji Alberta na zachodzie kraju. Uczestniczą w nim przywódcy krajów członkowskich G7: USA, Kanady, Francji, Włoch, Japonii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Obecni są również przedstawiciele Unii Europejskiej, a także szefowie państw, które nie należą do G7, ale zostali zaproszeni przez premiera Kanady Marka Carneya. Wśród tematów szczytu umocnienie pokoju i bezpieczeństwa – wojna Rosji przeciwko Ukrainie oraz konflikt na Bliskim Wschodzie. Podczas szczytu omawiana jest też kwestia amerykańskich ceł.

Trump wyjeżdża z Kanady

Tymczasem Biały Dom poinformował, że w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, Donald Trump opuszcza przed czasem odbywający się w Kanadzie szczyt grupy G7. Telewizja Fox News podała, że po powrocie do Białego Domu Trump zwoła posiedzenie Rady Bezpieczeństwa.

Do decyzji Trumpa odniósł się prezydent Francji. Emmanuel Macron stwierdził, że szybszy wyjazd Trumpa ze szczytu G7 to pozytywny sygnał. Prezydent Francji podkreśla, że priorytetem jest obecnie doprowadzenie do zawarcia zaproponowanego przez USA zawieszenia broni przez Izrael i Iran. – Jest oferta, która została przedstawiona, w szczególności dotycząca zawieszenia broni i rozpoczęcia szerszej dyskusji. Sądzę, że to dobra rzecz – mówił dziennikarzom Macron.

Przywódca USA opublikował też wymowny wpis na portalu TruthSocial: "Iran powinien podpisać 'umowę', którą im kazałem podpisać. Jaki wstyd i marnotrawstwo ludzkiego życia. Mówiąc wprost, IRAN NIE MOŻE MIEĆ BRONI NUKLEARNEJ. Powtarzałem to w kółko! Wszyscy powinni natychmiast ewakuować się z Teheranu!" – alarmuje Trump.

Media podają nieoficjalnie, że Iran miał zwrócić się do Omanu, Kataru i Arabii Saudyjskiej, by te wezwały prezydenta Trumpa do wywarcia presji na Benjamina Netanjahu w sprawie zawieszenia broni. Iran miał w zamian zaoferować większą elastyczność w negocjacjach na temat porozumienia nuklearnego.

