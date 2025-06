"Jesteśmy na progu III wojny światowej". Niepokojące słowa posła KO

W piątek siły izraelskie zaatakowały irańskie instalacje nuklearne, a także bazy wojskowe. Władze w Teheranie zaprzeczają oskarżeniom Tel Awiwu o dążenie do posiadania broni jądrowej, w odwecie ostrzeliwując Izrael rakietami i dronami.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ostrzegł Iran, że jeśli zaatakuje siły USA na Bliskim Wschodzie, Ameryka odpowie "na niespotykanym dotąd poziomie".

Kowal: Nigdy nie byliśmy tak blisko końca pokojowego systemu ustrojowego

Do sytuacji na Bliskim Wschodzie odniósł się w rozmowie z RMF FM poseł Koalicji Obywatelskiej, Paweł Kowal.

– To, co się dzieje dzisiaj na świecie, jest bardzo blisko każdego polskiego domu. Jesteśmy na progu kolejnej światowej wojny. Nie mam co do tego wątpliwości – przyznał przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych.

Były wiceszef MSZ zgodził się jednocześnie z opinią premiera Donalda Tuska, który stwierdził, że od II wojny światowej nie byliśmy tak blisko światowego konfliktu jak dziś.

– Nigdy po 1944 r. nie byliśmy tak blisko końca tego pokojowego systemu ustrojowego. Widzimy to każdego dnia – powiedział Kowal.

Poseł KO: Iran to zaplecze militarne Rosji

Polityk zwrócił uwagę na znaczące zmiany na mapie światowego bezpieczeństwa.

– Te wojny, które obserwujemy, mają bardzo dużą skalę, bardzo duże natężenie. Obserwujemy koniec tego systemu międzynarodowego, który funkcjonował pod hasłem "globalizacja". Mówię o próbach zarządzania porządkiem światowym pokojowo – zauważył Paweł Kowal.

Jak podkreślił parlamentarzysta, sytuacja w Iranie jest ściśle powiązana z tym, co się dzieje za wschodnią granicą Polski.

– Jeżeli rozmawiamy o Iranie w dzisiejszym wydaniu ustrojowym, to mówimy o zapleczu militarnym Rosji – nie miejmy w tej sprawie żadnych złudzeń – zaznaczył poseł KO. – Iran jest częścią osi zła, bardzo niebezpiecznym elementem stosunków międzynarodowych. To wszystko jest bliżej nas niż nam się wydaje – dodał.

Czytaj też:

Szpieg Mosadu stracony w Iranie. Został powieszonyCzytaj też:

Sąsiad Polski wsparł Izrael. Jasny komunikat Fiali