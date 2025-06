Sąsiad Polski wsparł Izrael. Jasny komunikat Fiali

"Właśnie rozmawiałem przez telefon z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu, który poinformował mnie o wydarzeniach na Bliskim Wschodzie. Wyraziłem zrozumienie dla konieczności wstrzymania irańskiego programu nuklearnego i rakietowego, a także nadzieję, że sytuacja w całym regionie wkrótce się uspokoi, a siła wszystkich radykalnych sił i organizacji terrorystycznych zostanie osłabiona. Wyraziłem również chęć zapewnienia możliwie najszerszej ochrony cywilom mieszkającym w Izraelu, Iranie, Strefie Gazy i gdziekolwiek indziej" – taki wpis opublikował w serwisie X premier Czech.

Kolejna, niezwykle brutalna odsłona konfliktu na linii Izrael-Iran trwa od nocy z czwartku na piątek, gdy władze w Tel-Awiwie zdecydowały o wielkim ataku na cele związane z pracami nad bronią jądrową. Zabito licznych irańskich naukowców, decydentów oraz wojskowych. W odpowiedzi Iran dokonał ataku rakietowego.

Izrael chciał zabić Alego Chameneia. To Trump miał zatrzymać eskalację

Izrael planował zamach na Najwyższego Przywódcę Iranu, ale Donald Trump sprzeciwił się tym zamiarom. Tę informację podały niezależnie od siebie Agencja Reutera, Fox News i dziennikarz portalu Axios Barak Ravid. Chodzi o plany zabicia Najwyższego Przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia.

– Od rozpoczęcia operacji Izraelczycy mieli okazję zabić Najwyższego Przywódcę. Przekazaliśmy Izraelczykom, że prezydent Trump jest temu przeciwny. Irańczycy nie zabili żadnego Amerykanina, a dyskusja o zabijaniu przywódców politycznych nie powinna być przedmiotem dyskusji – przekazał w rozmowie z Reutersem jeden z amerykańskich urzędników.

O te doniesienia został zapytany przez dziennikarzami Fox News Benjamin Netanjahu. – Jest tak wiele fałszywych informacji na temat rozmów, które nigdy nie miały miejsca, i nie zamierzam w to się zagłębiać – stwierdził. Polityk następnie dodał, że Izrael "robi i będzie robić to, co musi". – I myślę, że USA wiedzą, co jest dobre dla USA – dodał.

Premier Izraela potwierdził natomiast, że poinformował Trumpa o planowanych atakach, a Amerykanie pomagają w strącaniu irańskich dronów.

