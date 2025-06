Iran mięknie? Wysłał przez pośredników wiadomość Izraelowi

Według ustaleń amerykańskiego dziennika władze Iranu wysłały wiadomości przez pośredników do Izraela i Stanów Zjednoczonych, pilnie prosząc o zaprzestanie działań militarnych i deklarując gotowość do negocjacji w sprawie programu nuklearnego.

Izrael ma powody do kontynuowania wojny, ponieważ jego siły powietrzne dominują na niebie nad Iranem, ale nie osiągnęły swojego głównego celu: zniszczenia miejsc, w których może powstać broń jądrowa.

Iran sygnalizuje chęć negocjacji

Jak twierdzą źródła "WSJ", Teheran przekazał negocjatorom, że jest gotowy powrócić do stołu rozmów, o ile Stany Zjednoczone nie przyłączą się do izraelskich ataków. – Irańczycy wiedzą, że USA wspierają Izrael defensywnie i uważają, że pomagają mu również logistycznie. Ale chcą zapewnień, że USA nie przyłączą się do ataków – powiedział rozmówca gazety.

Według analityków nie ma dowodów na to, że Iran jest gotowy na jakiekolwiek ustępstwa w rozmowach nuklearnych. Teheran może wręcz przyspieszyć program wzbogacania uranu i zaostrzyć działania wojenne, jeśli nie będzie widział szansy na wznowienie rozmów ze Stanami Zjednoczonymi.

Podczas ostatniej rundy negocjacji Iran odmówił zaprzestania wzbogacania uranu, czego domagają się Waszyngton i Tel Awiw.

Izrael może prowadzić operację przez dwa tygodnie

Jak podaje "WSJ", Teheran zakłada, że Izrael nie będzie w stanie toczyć długiej wojny i ostatecznie będzie chciał rozwiązać konflikt na drodze dyplomatycznej. Według izraelskich urzędników wojsko jest przygotowane do ataku przez co najmniej dwa tygodnie.

Aby spowodować poważne szkody w obiektach takich jak zakład wzbogacania uranu Fordo położony pod ziemią, Izraelczycy potrzebowaliby pomocy Stanów Zjednoczonych, które dysponują specjalnymi bombami.

Prezydent USA Donald Trump ostrzegł Iran, że jeśli zaatakuje siły US Army na Bliskim Wschodzie, Ameryka odpowie "na niespotykanym dotąd poziomie".

Czytaj też:

Szpieg Mosadu stracony w Iranie. Został powieszony