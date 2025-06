Czy Polska powinna stanąć po stronie Izraela w konflikcie z Iranem? Były premier odpowiada

We wtorek w Radiu Zet Morawiecki został zapytany przez Bogdana Rymanowskiego, czy Polska powinna stanąć po stronie Izraela w konflikcie z Iranem.

– Mamy do czynienia z bardzo poważnym zagrożeniem ze strony Iranu, w związku z tym generalnie działania Izraela w stronę wyeliminowania zdolności nuklearnych Iranu są jak najbardziej właściwie (...), więc w tym sensie tak – stwierdził polityk PiS.

Pytany, czy popiera izraelskie ataki na irańskie cele nuklearne i wojskowe, były premier odparł: – Wspieram działania amerykańskie i sojuszników zmierzające w kierunku wyeliminowania zdolności Iranu do realizacji programu nuklearnego.

Dodał, że "program nuklearny Iranu jest zagrożeniem dla pokoju na świecie, również dla Polski".

Morawiecki mówi, że obie strony łamią prawo międzynarodowe

Dopytywany, czy ataki prowadzone przez Izrael to złamanie prawa międzynarodowego, Morawiecki potwierdził, zastrzegając, że "złamaniem prawa międzynarodowego było również to, co robił Iran wbrew umowie JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), która zobowiązywała Iran do wyłączenia instalacji nuklearnych".

– Iran tego nie robi, realizuje tutaj swoją politykę bardzo brutalną. Hamas, Huti oraz Hezbollah to są organizacje będące pod kontrolą lub pod wpływem Iranu, przez które Iran destabilizuje sytuację na Bliskim Wschodzie i na całym świecie – argumentował były premier.

JCPOA. Porozumienie nuklearne z Iranem

Porozumienie JCPOA zostało zawarte w lipcu 2015 r. w Wiedniu pomiędzy Iranem a grupą państw P5+1 (Chiny, Francja, Niemcy, Rosja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone), a także Unią Europejską.

Głównym celem JCPOA było zagwarantowanie, że irański program nuklearny będzie miał wyłącznie pokojowy charakter. Porozumienie przewidywało ograniczenie przez Iran swojej działalności nuklearnej w zamian za zniesienie sankcji nałożonych na ten kraj przez ONZ, UE i USA.

Stany Zjednoczone wycofały się z porozumienia w maju 2018 r., podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa.

