Trump ostrzega przed Macronem. "Celowo lub nie zawsze się myli"

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował w poniedziałek, że prezydent USA Donald Trump złożył ofertę zawieszenia broni między Izraelem a Iranem.

– Rzeczywiście istnieje oferta spotkania. Oferta została złożona specjalnie po to, aby doprowadzić do zawieszenia broni, a następnie rozpocząć szersze dyskusje – stwierdził.

Jak dodał, biorąc pod uwagę cel, jakim jest zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie, przedwczesny wyjazd Trumpa ze szczytu G7 w Kanadzie jest pozytywnym sygnałem.

Trump: Macron się myli. Nie po to wracam przedwcześnie do USA

W odpowiedzi prezydent USA oświadczył, że Macron nie ma racji. We wpisie zamieszczonym na swojej platformie społecznościowej Truth Social Trump napisał, że francuski przywódca się myli.

"Szukający rozgłosu prezydent Francji Emmanuel Macron błędnie powiedział, że opuściłem szczyt G7 w Kanadzie, aby wrócić do Waszyngtonu i pracować nad «zawieszeniem broni» między Izraelem a Iranem. Błąd" – podkreślił Trump.

Jak dodał, Macron "nie ma pojęcia, dlaczego jestem teraz w drodze do Waszyngtonu, ale z pewnością nie ma to nic wspólnego z zawieszeniem broni". Prezydent USA zapewnił, że jest to "coś znacznie większego". "Emmanuel zawsze się myli, celowo lub nie. Bądźcie czujni!" – podkreślił.

Atak Izraela i odwet Iranu

Wcześniej Trump wezwał do natychmiastowej ewakuacji Teheranu, a następnie opuścił szczyt G7. Te dwa posunięcia, wraz z doniesieniami o eksplozjach w irańskiej stolicy, doprowadziły do pojawienia się w izraelskiej prasie i mediach społecznościowych informacji o przystąpieniu USA do wojny. Rzecznik Białego Domu Alex Pfeiffer zdementował te doniesienia.

Według źródeł portalu Axios zespół Trumpa prowadzi z Iranem rozmowy na temat możliwości spotkania w tym tygodniu amerykańskiego wysłannika Steve'a Witkoffa z irańskim ministrem spraw zagranicznych Abbasem Araghchim w celu omówienia programu nuklearnego Teheranu i zakończenia wojny Izraela z Iranem.

