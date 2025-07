Laos miałby być kolejnym państwem po Białorusi oraz Korei Północnej, które stanęłoby aktywnie po stronie Rosji w wojnie z Ukrainą. Mińsk udostępnił swoje terytorium Kremlowi do ataków w pierwszych dniach agresji, a Alaksandr Łukaszenka wyraża poparcie dla działań Władimira Putina. Z kolei Pjongjang wysłał na front swoich żołnierzy.

"Wobec znacznych strat bojowych i stopniowego wyczerpywania zasobów rosyjskie kierownictwo wojskowo-polityczne poszukuje możliwości kontynuowania agresywnej wojny przeciwko Ukrainie" – oświadczył wywiad. Podano, że "Kreml rozważa (także) możliwość wciągnięcia w wojnę tak zwanych partnerów pod pozorem realizacji projektów humanitarnych w rosyjskich obwodach graniczących z Ukrainą. Kolejnym krajem, który Rosja próbuje wciągnąć w wojnę, jest Laos".

Laos pomoże Rosji rozminować teren

Wywiad Ukrainy przekazał, że obecnie Kreml pracuje nad zorganizowaniem udział zgrupowanego oddziału wojsk inżynieryjnych Ludowej Armii Laosu w rozminowywaniu terytoriów obwodu kurskiego Federacji Rosyjskiej (zajmowany przez długi czas przez Ukrainę). "Biorąc pod uwagę znaczne uzależnienie od pomocy zewnętrznej, kierownictwo Laosu na początkowym etapie wyraziło gotowość do wysłania do Rosji do 50 saperów i wsparcia rozminowywania obwodu kurskiego" – podkreślono w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Laos już teraz wspiera Rosję. Według strony ukraińskiej Laos udziela bezpłatnej pomocy poprzez prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla rannych rosyjskich żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych przeciwko Ukrainie. "Rosja, zasłaniając się retoryką humanitarną, próbuje zalegalizować obecność zagranicznego kontyngentu wojskowego na swoim terytorium, faktycznie wykorzystując go do prowadzenia działań wojennych przeciwko Ukrainie" – podsumowano.

