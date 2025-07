Efekt Trumpa? Mniej wniosków o zasiłek w USA

Konsensus rynkowy wynosił 234 tys. wniosków.

Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 229 500 – spadek 6 250 wobec skorygowanych danych z poprzedniego tygodnia, podano także.

Wzrost sprzedaży detalicznej w USA

Sprzedaż detaliczna (wyrównana sezonowo, bez uwzględnienia zmian cen) w USA wzrosła o 0,6% m/m w czerwcu br., podał Departament Handlu.

Konsensus rynkowy przewidywał spadek o 0,1 proc. w ujęciu m/m.

W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 3,9 proc.

Jak cła, proponowane przez Trumpa, wpłynęły na gospodarkę?

Rynki zdają się dobrze radzić z kolejną rundą trumpowskich ceł, a groźba ich wprowadzenia w sierpniu jest traktowana jako strategia negocjacyjna – oceniają analitycy Ebury: Enrique Díaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk i Michał Jóźwiak.

Jak wskazują eksperci, rynki zdają się dobrze radzić z kolejną rundą trumpowskich ceł, a groźba ich wprowadzenia w sierpniu jest traktowana jako strategia negocjacyjna. Trwający konflikt Trumpa z Powellem dalej nie zmienia prognozy podtrzymania stóp procentowych przez Fed.

Analitycy wskazują cztery kluczowe punkty:

– Otoczenie lekko się pogorszyło, ale PLN pozostaje mocny.

– Handel "sell America" blaknie, USD zyskuje.

– W miarę zbliżania się terminu 01.08 Trump straszy wyższymi cłami.

– Brytyjska gospodarka w maju ponownie się kurczy. Oczekuje się cięcia stóp BoE w sierpniu.

"Listy zawierające ogłoszenie bardzo wysokich ceł od sierpnia, które Trump rozsyła do partnerów handlowych USA, są traktowane jako kolejne odroczenie wyznaczonego przez niego terminu 9 lipca i w dużej mierze strategia negocjacyjna. Waluty G10 utrzymują się w wąskich przedziałach i, co ciekawe, rynki kolejne wiadomości o cłach ignorują albo reagują na nie, wspierając dolara – to wyraźna zmiana względem początkowej reakcji na kwietniowy 'dzień wyzwolenia'. Złowieszcze sygnały płyną tylko w dalszym ciągu z amerykańskiego rynku obligacji skarbowych, na którym w odpowiedzi na ustawę budżetową i perspektywę ogromnych deficytów w przewidywalnej przyszłości wyprzedaży doświadczają długoterminowe obligacje. Mimo wszystko nawet tam wszystko przebiega jednak jak na razie w uporządkowany sposób" – czytamy w komentarzu.

Czytaj też:

Zamieszanie wokół decyzji Trumpa. Są skutkiCzytaj też:

UE przygotowuje ostrą odpowiedź na cła Trumpa