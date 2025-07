Obama szokuje: Chłopcy potrzebują w swoim życiu geja

Zdumiewającą opinią były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama podzielił się w czasie występu w podcaście swojej żony Michelle. Odcinek zatytułowany "BARACK OBAMA o tym, czego potrzeba, aby wychowywać chłopców i jak Michelle uczyniła to lepszym" ma już ponad 2 miliony odsłon.

Obama: Każdy ojciec powinien mieć geja wśród swoich przyjaciół

Były amerykański przywódca stwierdził w nim, że każdy ojciec powinien mieć geja w kręgu swoich przyjaciół na wypadek, gdyby jego syn zidentyfikował się jako gej lub osoba niebinarna.

– Chłopcy często potrzebują kontaktu nie tylko z jednym facetem – jednym ojcem. Bez względu na to, jak dobry jest ten ojciec, nie może być wszystkim – wskazywał Obama. Jak tłumaczył, ojcowie potrzebują homoseksualnego mężczyzny wśród swoich przyjaciół, aby "gdy ich syn okaże się gejem lub osobą niebinarną, miał kogoś, do kogo może się zwrócić [i stwierdzić]: "Ok, nie jestem w tym sam".

"Tak" dla "małżeństw" homoseksualnych

Choć słowa Baracka Obamy mogą wydawać się szokujące, nie powinny dziwić. Polityk wyrażał bowiem wcześniej poparcie dla środowisk LGBT. Był pierwszym urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który publicznie wyraził poparcie dla małżeństw osób tej samej płci. Jego oświadczenie w tej sprawie zostało uznane za historyczny gest przez te środowiska.

– Właśnie doszedłem do wniosku, że ważne jest bym potwierdził, iż uważam, że pary tej samej płci powinny móc zawrzeć związek małżeński – oświadczył w 2012 roku w wywiadzie dla ABC News. Były prezydent USA tłumaczył wówczas, że do poparcia małżeństw homoseksualnych skłoniły go rozmowy z dorastającymi córkami, Sashą i Malią, które mają przyjaciół o tej orientacji seksualnej. W pamięci miał również – jak podkreślił – o żołnierzach-gejach służących bohatersko na frontach wojen prowadzonych przez USA.

Czytaj też:

Bundestag: Koniec z flagami LGBTCzytaj też:

Rewolucja LGBT wkracza na uczelnie. "Rząd już znalazł ukryte w kampanii tęczowe flagi"Czytaj też:

Genderyzm, klimatyzm, aborcja. Jakie stanowisko prezentował kard. Prevost?