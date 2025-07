Koncerty Rosjanina odwołane. Arcybiskup zabrał głos

Metropolita Kapui i biskup Caserty wydał komunikat w sprawie odwołania koncertu rosyjskiego dyrygenta Walerija Giergijewa, który miał odbyć się w Pałacu Królewskim w Casercie.

Giergijew wielokrotnie wyrażał poparcie dla Putina

72-letni Walerij Giergijew wielokrotnie udzielał publicznego poparcia polityce Władimira Putina. Ze względu na jego prokremlowską postawę po rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 roku nowojorska Carnegie Hall odwołała jego zaplanowane występy, mediolańska La Scala zażądała natomiast od niego potępienia działań Władimira Putina, w przeciwnym razie zapowiadając zerwanie współpracy.

Wobec braku reakcji ze strony artysty współpracę z nim zaczęły zrywać kolejne instytucje kulturalne na świecie.

10 października 2022 roku Królewska Akademia Muzyczna w Sztokholmie podjęła decyzję o wykluczeniu Giergijewa z uczelni, gdzie był honorowym członkiem zagranicznym.

Hierarcha: Potwierdzam pełne poparcie dla narodu ukraińskiego

Włoski arcybiskup przypomniał o konieczności "wytrwałego i cierpliwego dążenia do dialogu i porozumienia", a w szerszym kontekście zajął stanowisko w sprawie trwających obecnie wojen: "Zdecydowanie potępiam haniebną zagładę Gazy, gdzie ludność cywilna nadal jest ofiarą przemocy, głodu, zniszczenia i śmierci. Każde utracone życie jest porażką całej ludzkości" – stwierdził.

Odnosząc się do rosyjskiej agresji na Ukrainę dodał: "Potwierdzam pełne poparcie naszego ludu i naszych Kościołów dla udręczonego narodu ukraińskiego". W najbliższych dniach, w ramach projektu "È più bello insieme" ("Razem jest piękniej") promowanego przez Kościół włoski, diecezje Kapua i Caserta przyjmą 50 ukraińskich dzieci w Centrum Fernandes w Castel Volturno. "Wzywam wszystkich do modlitwy o pokój, do wychowywania do pokoju, do wyboru pokoju" – zakończył abp Lagnese.

